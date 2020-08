Del socialismo a la libertad

El año pasado tuve la oportunidad de estar en Rusia, de conocer parte de su historia y su cultura, de recorrer calles y avenidas en San Petersburgo y Moscú, admirar sus lagos y el mar Báltico, recorrer museos llenos de magia, de quedarme atónita ante las majestuosas construcciones habitadas en el esplendor de los zares, de apreciar las fantásticas iglesias de la Resurrección y la Catedral de San Basilio, el Kremlin, la armería, la disciplina de sus soldados, la enorme plaza roja menos grande que el Zócalo; la limpieza de la ciudad, la belleza y variedad de sus flores, y pude también conocer de viva voz relatos y experiencias de vida de habitantes de tan hermoso país. Dimitri, Andrés y Julia nos acompañaron en el recorrido, comentaban sus vivencias en la época del socialismo, recordaban las interminables filas para canjear un vale por leche y pan, no conocían las libertades de las que ahora gozan, con limitaciones todavía, pero al fin y al cabo libertades, ahora son vinculantes en Rusia los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales desde fines de los noventa; relataban no tener aún libertad de expresión y manifestación, pues tenían que pedir permiso al gobierno para ejercerla, pero que gozaban de otras libertades, como la religiosa, la política, derecho al trabajo, al estudio, al servicio médico, a comprarse casa, vestido y alimentos, a viajar, etc., recordaban que tras la desaparición del socialismo la primer discoteca que se conoció en Moscú se llamaba “Pancho Villa”.

Muy interesantes relatos y testimonios, quizás en México no comprendamos la importancia del ejercicio de la libertad porque gozamos de la misma, afortunadamente aún podemos presumir que respiramos libertades, pero mucho cuidado, porque los derechos conquistados, si no los vigilamos, también pueden perderse, debemos prender las antenas y exigir el respeto a las libertades y derechos consagrados en la Constitución. A quienes viven o les tocó vivir el socialismo, ponen en evidencia que los gobiernos socialistas “despersonalizan a las personas” al considerarlas cosas o números, y que el Estado no existe para las personas; un ejemplo reciente de lo anterior es el envío de médicos cubanos a México en meses pasados para coadyuvar en el cuidado de los pacientes de Covid-19, el gobierno socialista cubano cobra por los honorarios de los médicos, se queda con la mayor parte del dinero y les paga cantidades ínfimas a los galenos por su trabajo.

Los mexicanos no queremos gobierno socialista, queremos que el gobierno federal cumpla y haga cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan, tal como lo protestó AMLO al tomar las riendas del gobierno, quien por cierto trae el rumbo perdido.





Felicidades a mis compañeros y compañeras de Aechih por la publicación del libro “Expresión Editorial Siglo XXI”, ¡enhorabuena y que sigan los éxitos!