Delanteros MX

A pesar de su buen inicio, en los últimos tiempos Gerardo “Tata” Martino ha sido severamente cuestionado tanto por la prensa como por la afición debido tanto a su sistema de juego como a sus convocatorias, que es donde nos enfocaremos. Y es que a 50 días de la Copa del Mundo, la polémica que reina actualmente en las convocatorias es la de quiénes serán los centros delanteros elegidos por el argentino para viajar a Qatar. Sabemos que en el menú únicamente existen cuatro opciones, dentro de las cuales hay dos que pasan por un excelente momento y dos que se encuentran lesionados:





Henry Martín: Uno de los que pasan por el mejor momento de su carrera. El centro delantero del América está firmando a sus 29 años su mejor torneo como futbolista profesional, consiguiendo hasta ahorita 10 goles y 4 asistencias en 16 partidos con las Águilas, una producción ofensiva superior a la de cualquier jugador de la Liga MX, hoy por hoy y sin duda alguna el mejor artillero del futbol mexicano.





Santiago Giménez: El otro que pasa por su mejor momento. El delantero de 21 años que con un arranque goleador tuvo que abandonar al Cruz Azul para llegar al Feyenoord está respondiendo con goles y efectividad cada minuto que se le otorga en la liga holandesa. 10 goles en 11 partidos es la cuota que ha puesto el Bebote sobre la mesa en este inicio de semestre.





Raúl Jiménez: El delantero estandarte de esta generación del Tata, quien fuera un poderoso atacante de la Premier League pero que lamentablemente después de aquella lesión en el cráneo en 2020 no ha recuperado al 100% su nivel, y que a eso se le suma una actual lesión en el pie, lo cual ha provocado que por lo pronto su nombre este escrito solo con lápiz en esa lista rumbo a Qatar. Estando sano, no cabe duda que sería el 9 titular.





Rogelio Funes Mori: El más cuestionado de todos, aquel que no pasa por su mejor momento, aquel que no domina en la Liga MX, aquel que no es el estandarte, aquel que lleva varias semanas sin jugar un solo partido por su lesión, aquel que es tachado de becado por el entrenador por compartir nacionalidad, aquel que ni siquiera nació en México, aquel que actualmente no tiene argumentos para meterse en esa exclusiva lista.





La afición en general se encuentra confundida, pues desde un punto de vista realista el orden de preferencia del Tata radica de la siguiente manera:





1- Raúl Jiménez

2- Rogelio Funes Mori

3- Henry Martín

4- Santiago Giménez





Motivo por el cual es evidente el descontento contra Martino, aquellos dos que pasan por el mejor momento son los que, en teoría, deberían ser 1 y 2 en esa preferencia, sin embargo ha quedado bastante claro en esta y otras posiciones que las decisiones del Tata no son del todo justas. Ahora bien, debido a sus lesiones Jiménez y Funes Mori se encuentran con un asterisco en su nombre. Si solo uno de ellos alcanza a recuperarse de aquí a 50 días, entonces el dilema se habrá resuelto solo. Si ambos se recuperan es un hecho que Jiménez irá y se estarían jugando entre los otros tres los últimos dos puestos, lo cual levantaría el morbo de hasta dónde puede llegar el consentimiento del director técnico por el mellizo Funes Mori, y si acaso ninguno de los dos se alcanza a recuperar, entonces finalmente quizá habría que voltear a ver… a Los Angeles.





