Delicias, el Municipio mejor evaluado 

#UnRetoMas

Por: Jesús Valenciano

En el sector público como en el privado, la evaluación es lo que permite una verdadera rendición de cuentas. A las empresas les permite ofrecer a sus clientes un mejor producto o servicio, mientras que a los gobiernos nos permite atender de mejor manera las necesidades de la población a la que servimos.

Aun cuando ya son más de 500 años de la fundación del primer Ayuntamiento en nuestro país, el municipio sigue siendo la piedra angular del sistema federal mexicano pues es “…el orden de gobierno que tiene la relación más directa con las necesidades inmediatas de la población” (Martínez Anzures, L.M., 2021). A pesar de que haya pasado ya tanto tiempo, aún siguen surgiendo nuevos métodos y mecanismos de evaluación que permiten, tanto a la población como a los mismos miembros del Ayuntamiento identificar las buenas prácticas y las áreas de oportunidad de la administración; siempre con el objetivo de que toda acción de gobierno tenga un impacto positivo en la vida de las personas que habitan la ciudad.

Tal y como lo menciona Guillermo de la Torre, en su investigación “Evaluación municipal en México. El Desarrollo de capacidades gubernamentales para la obtención de resultados”, el trabajo de un Municipio es “…una relación interna-externa, dado que, a mayor fortaleza interna, mayores resultados externos…” y eso es precisamente lo que hemos trabajado en Delicias en lo que va de esta administración. Hemos generado mejores procesos de planeación y fortalecido nuestra operación interna, a fin de realizar las tareas que nos tocan de manera que realmente impacten positivamente la calidad de vida de los delicienses.

Prueba de que vamos por buen camino, es el reconocimiento al primer lugar en Desempeño Municipal que el Instituto Nacional para el Federalismo (INAFED) y el Secretario de Gobernación de Presidencia de la República otorgó a Delicias el pasado martes, por ser el Municipio mejor evaluado mediante la metodología de Guía Consultiva.

Como señaló Jorge Soto, coordinador de Desarrollo Municipal de Gobierno del Estado, “Se trata de una herramienta que permite medir a los municipios en temas de hacienda, gestión territorial, medio ambiente, desarrollo económico y gobierno abierto, que en un proceso de interacción, gobierno estatal, UACh, UACJ e INAFED, identifican las áreas de oportunidad y, a su vez, reconocen los buenos resultados en los participantes”.

En esta ocasión, el Municipio de Delicias destacó por su desempeño en la integración de programas, proyectos, estrategias y políticas públicas, con la finalidad de poner orden a muchos de los trabajos que se realizan en la Presidencia Municipal, respondiendo siempre a las peticiones de la ciudadanía.

Como dicen, lo que no se mide o, en este caso lo que no se evalúa, no se puede mejorar y con este reconocimiento no sólo nos damos cuenta de que estamos haciendo las cosas bien, sino que nos compromete a mejorar; a seguir trabajando juntos por nuestra tierra.





Hoy, además de agradecer a todo el equipo de esta administración por los logros que hemos conseguido, reconozco a la ciudadanía que nos ha acompañado en cada acción que hemos llevado a cabo. Este reconocimiento es también para todas ellas y ellos; dejándonos en claro que vamos por buen camino construyendo el Delicias que merecemos y, a diferencia de otras ciudades, lo estamos construyendo juntos.