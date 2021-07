Estimado lector de El Heraldo de Chihuahua, sigue la mata dando, llega la Delta a México, se han detectado ya varios casos registrados y se dice que estamos entrando en la tercera ola del coronavirus en nuestro país.

No he visto que se dé un cese de casos, yo más bien calificaría como que viene un repunte de casos, pero ahora de una variable que es más contagiosa según ha calificado la Organización Mundial de la salud, y la ha denominado variante de preocupación, estas variantes son aquellas mutaciones en las que el coronavirus presenta un incremento en la transmisibilidad, es decir una mayor virulencia, así como una disminución en la efectividad de los recursos que se han desarrollado para frenar este virus.

El 11 de mayo se identificó a esta variante como de preocupación, según se indica por medio de estudios, que la B.1.617 es más contagiosa y que también tiene un grado de resistencia a las vacunas.

La jefa científica, quien es responsable técnica de la lucha contra el Covid-19 en la OMS Soumya Swaminathan ha comentado que esta variable presenta mutaciones que aumentan la transmisión y que además puede, potencialmente, volverla resistente a los anticuerpos desarrollados mediante la vacunación o contaminación natural.

Los síntomas de esta variante son un poco diferentes a los de un caso típico de Covid-19, según expertos la variable Delta en personas jóvenes que la han padecido, declaran sentirlo como si fuera un resfriado fuerte, con dolor fuerte de cabeza, dolor de garganta, flujo nasal, fiebre y tos persistente.

Parece ser que los síntomas como la tos, fiebre y pérdida del olfato y gusto ahora pueden ser menos comunes, la variante Delta parece afectar más al sistema respiratorio superior.

La recomendación es no dar por sentado que no es Covid, las personas pueden confundirlo con un resfriado y no confinarse, provocando contagios a personas que puedan ser más vulnerables a desarrollar una patología más fuerte.

Esta variante ya está en México, según se reporta se ha detectado en tres estados de la república, uno de los estados es Nuevo León, y se ha detectado en personas que han viajado por América, el problema es que una vez que llega al territorio nacional se expande y lo que debemos hacer es contenerlo, pero no hay la conciencia por parte de las autoridades y la sociedad para detenerlo.

La variante Delta seguramente no será la última que veamos, el Covid ha llegado para quedarse y seguirá mutando, nos queda a nosotros como humanos prepararnos y combatirla para evitar que entre en nuestro cuerpo y en nuestras familias, definitivamente la prevención es una acción constante que debemos ejercitar en todo momento.

De acuerdo a los estudios realizados por autoridades de Inglaterra, las personas que han recibido las dos dosis de Pfizer/BiNTech o AstraZeneca/Oxford protegen eficazmente contra una hospitalización a causa de esa variante, pero no excluye del contagio. Así las cosas, estimado lector, le invito a cuidarse, esto no se ha acabado, seguimos en emergencia, realicemos nuestras actividades, pero con mucha precaución, y si no hay necesidad de exponerse a estar entre personas diferentes a las nuestras, mejor no exponernos, será cosa de dos a tres años tal vez en lo que se encuentran medicamentos eficaces, pero mientras tanto, a evitar a toda costa enfermarnos.

Recordemos, ¡no nos sobran chihuahuenses! Les mando un abrazo, se despide de Uds. María de los Ángeles Ruiz Almeyda, miembro de la AECH. Hasta la próxima.