Democracia, derechos humanos y paridad

En un sistema democrático como el nuestro, la ciudadanía y su poder están compuestos de la participación de todas y todos sus integrantes, sin importar cuestiones de género, origen étnico, religión, preferencias sexuales o cualesquiera otra cualidad.

Por esto, es sumamente importante que tengamos en cuenta que una de las metas de nuestro régimen es que sus instituciones, normas y procedimientos estén encaminados a alcanzar igualdad sustantiva para todas y para todos, esto es, que la totalidad de la población pueda ejercer sus derechos de manera integral, haciéndolos efectivos en su día a día.

No obstante, sin demérito de otros tipos de discriminación en el país, la de género es sin duda una de las más evidentes, lo que lo coloca como un tema pendiente de urgente resolución para el Estado mexicano, pues si más de la mitad de la ciudadanía no puede ejercer totalmente sus libertades constitucionales, no es posible hablar de democracia plena.

Para contrarrestar este fenómeno, en las últimas décadas tanto legisladoras y legisladores, como integrantes de institutos y tribunales electorales de la República, hemos buscado generar marcos regulatorios que faciliten el acceso de las mujeres a los cargos de elección popular, lo que ha ocasionado que los partidos políticos postulen a más personas del género femenino en más puestos con mayor poder.

Gracias a ello, el número de mujeres en los cargos públicos del país ha ido en ascenso, lo que ha permitido que el sistema comience a dar más indicios de paridad, fijando los cimientos de un escenario en el que se comiencen a generar más y mejores políticas públicas implementadas para alcanzar un panorama igualitario para las mexicanas y los mexicanos.

Cuesta pensar que apenas en 1953, hace poco menos de setenta años, las mujeres no podían votar ni ser votadas para ocupar cargos públicos en nuestro país, pero cuesta más creer que aun hoy, siendo conscientes de la discriminación sistematizada que han sufrido desde siempre, el número de mujeres en puestos de poder siga siendo tan reducido.