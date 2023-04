Democracia directa: ¿Por qué se adoptan sus mecanismos en un país?

Existen diversos estudios que han buscado delimitar las razones que llevan a un país a adoptar los mecanismos de democracia directa. Evidentemente, la DD no se instala en un país sin existir el ambiente propicio para su desarrollo, pero ¿de qué tipo de ambiente estamos hablando? David Altman ha hecho un esfuerzo sobresaliente por desarrollar ciertas ideas que me gustaría compartir a continuación. La primera de ellas es que la probabilidad de instalación de la DD no sólo responde a factores locales, también el entorno internacional afecta su adopción. Nos referimos a la estrecha comunicación y acceso a la información que existe entre la gran mayoría de las naciones, los “contagios” no sólo ocurren en el ámbito de la salud, los fenómenos sociales y políticos actúan como tsunamis que tienen efectos en múltiples latitudes; por más que un régimen quiera aislarse, la propagación de la DD, tarde o temprano -y con sus matices particulares- es inevitable. Claro, a nivel local deben existir un conjunto de elementos que allanen el camino a la DD, por ejemplo, en algunos países ha sido una crisis política de grandes magnitudes lo que ha conducido a la clase política a realizar cambios radicales en el mismo sistema que los llevó al poder; décadas atrás, en una situación de este tipo, los responsables de la crisis recurrían a medidas represivas y autoritarias para responder a las exigencias ciudadanas; sin embargo, la represión no es una opción viable, no lo es normativamente, ni en la práctica; claro, podrían darse intentos, con resultados contraproducentes. El caso de México es ejemplo de cómo la necesidad de legitimar las decisiones gubernamentales y hacer frente al desencanto de la población con sus representantes ha generado leyes relativas a mecanismos de DD.





Otra idea que merece análisis es la adopción de mecanismos de DD cuando son a propuesta de la misma ciudadanía. En este caso, el recibimiento por parte de la clase política puede variar, pero en la mayoría de las ocasiones es una decisión que tarda en llegar. Altman habla de una alteración institucional que implica costos y riesgos similar a otros cambios profundos del siglo XX como el sufragio femenino o la representación proporcional; cambios que no se dan sin un impulso serio pues, “rara vez hay incentivos para la innovación institucional y, por lo tanto, las instituciones tienden a permanecer estables en el tiempo”. Además, como en el caso de las demás innovaciones democráticas, una vez implementados los mecanismos de DD en un país, ya no hay marcha atrás. En la historia moderna encontramos sólo dos hechos que han puesto fin a los mecanismos de DD: la invasión extranjera y el golpe de Estado. Lo primero ocurrió en Lituania-Letonia y lo segundo se presentó en España y Alemania. Es decir, así como la representación electoral y el voto de las mujeres, llegaron para quedarse, pasa lo mismo con la democracia directa. Siendo así, sociedades como la nuestra, donde la democracia representativa cohabita con la directa, veamos la segunda como una suerte de correctivo-complemento de la primera y entendamos, de una vez por todas, que la democracia tiene que ser dinámica en sus formas y procedimientos, esa es su propia esencia, pues no puede subsistir sin el involucramiento real de la ciudadanía y de la corresponsabilidad entre representantes y representados.