Democracia en México y ¿otras calamidades?

Por: Luis Gerardo Ortiz Corona

En el contexto actual mexicano, dentro de los ajustes propuestos por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se encuentra la reforma a la vida electoral, reorganizando actores, elementos y objetivos, todo con la finalidad, aparentemente, de acercar el poder aún más a la ciudadanía, experimentando con consultas generales (las cuales constituyen una versión preliminar de futuros referendos).

Aunque la democracia indirecta, basada en la representación política, es empleada en la mayoría de los estados modernos por su eficacia, existe una segunda forma de participación popular que legitima al poder gubernamental mediante la consulta a la ciudadanía: la democracia directa. Este mecanismo pretende dar al pueblo la última palabra en la creación e instauración de leyes.

Giovanni Sartori critica a las democracias modernas, asegurando que “el gobierno del pueblo sobre el pueblo”, al final, suele caer en terribles vicios. A pesar de que la representación política es una medida práctica a los problemas modernos, su desahogo suele poner en tela de juicio su resultado. El problema esencial no reside en “la ida” sino en “el regreso” del poder, ya que, si este trayecto no es vigilado y en el proceso de transmisión del poder los mandatarios se sustraen de los mandantes, el gobierno sobre el pueblo corre riesgo de no tener ninguna relación con el propio pueblo.

Por otro lado, la democracia directa busca que la ciudadanía decida en las urnas sobre materias específicas relacionadas con el gobierno. La finalidad de esto, tal y como diría Payne, “es hacer que los ciudadanos participen colectiva y directamente en el procedimiento de toma de decisión, más que para elegir a sus representantes, para tomar sus propias decisiones”. Respecto a esto, uno de los grandes conflictos que enfrentan las naciones latinoamericanas al establecer constitucionalmente dichos mecanismos es que, como un error “ingenuo”, sólo se redactan a manera de declaratoria de principios, dado que ninguna ley establece cómo proceder con su ejecución.

En el contexto mundial, se observa que en Italia los partidos políticos son los agentes principales en los ejercicios de referéndum; de hecho, cuando se ha convocado a votaciones para reafirmar o revocar una ley, los partidos comienzan a dividirse y a tomar atribuciones de acuerdo con sus intereses: algunos promueven los comicios y buscan la competencia; otros, en cambio, se empeñan en alentar, irónicamente, la abstención y la desmovilización. En California, por mencionar otro ejemplo, la voluntad del electorado se encuentra íntimamente ligada a las condiciones económicas en que se encuentre el Estado”. En ambos casos, “la mera presencia de los mecanismos de democracia directa conlleva a las legislaturas a gobernar con mayor eficacia”.

Frente al cierre de un año más, las reflexiones sobre la vida pública son obligatorias. Deseamos que ante las modificaciones radicales, la ciudadanía responda honrando a la soberanía de la cual es poseedora, y atienda con inteligencia los cambios, no sólo para enfrentarlos o aprovecharlos, sino para nutrir su visión y cultura para participar eficazmente y no presa de manipulaciones.

A todas mis lectoras y lectores, les deseo una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo.

Profesor universitario e investigador en Derecho e Historia.

