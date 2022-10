Democracia en peligro 

Por: Antonio Ríos Ramírez





En los últimos meses se ha comentado sobre la propuesta del Ejecutivo de reformar la estructura legal de la institución que, por muchos años, ha sido protagonista de las elecciones en nuestro país. Después de observar lo que el Ejecutivo ha hecho con varias instituciones, pegarle a la institución que se encarga de mantener y mejorar nuestra democracia sería poner en peligro la estabilidad social. El Ejecutivo se ha caracterizado por confundir y polarizar la sociedad para beneficio de sus estadísticas políticas.

De los elementos base de nuestra democracia son: participación política, respeto a los derechos, pluralismo político, principio de la mayoría, separación de funciones y representación política, entre otros y, podemos resaltar la falta de participación de la ciudadanía no sólo en los eventos fundamentales la institución que organiza y ejecuta las elecciones, sino también en el entendimiento y fortalecimiento de la misma. Así, como un elemento primario en defensa de nuestra democracia es la participación en las votaciones. Esto no sólo robustecería nuestro esquema democrático, sino que habría mayor representatividad en las postulaciones ciudadanas. Un segundo elemento que pudiéramos comentar es el pluralismo político, este elemento se ve validado altamente dado que en las últimas elecciones hemos observado la alternancia como un comportamiento ya casi normal, lo cual nos implica que es posible modificar los pesos y colores políticos a través de órganos que hoy por hoy, han funcionado de manera efectiva. Otro de los elementos clave para la tendencia hacia la democracia es la separación de funciones y poderes, donde las funciones se han confundido por parte del Ejecutivo llegando a mezclar peras con manzanas, sólo porque tienen un uniforme parecido, y por otro lado intentar, lográndolo algunas veces, de intimidar al Poder Judicial en favor del Ejecutivo. Y no se diga del Poder Legislativo, donde a pesar de evidencias de sucesos y resultados, se encuentra en una posición donde la mayoría sigue siendo, afortunadamente, el punto de referencia para avanzar en la vida democrática. Aquí, la representación de este personaje llamados diputados y senadores, olvidan que son parte representativa y sólo opinan, aplauden, propuestas en favor del Ejecutivo. Es triste ver cómo un legislativo deja de ver a la ciudadanía y sin siquiera “pensar” en el futuro de México apoyando o rechazando propuestas.

Después de ver elementos de la democracia que en los últimos años han sido alterados hacia un rumbo contrario a la misma, la estructura que se ha construido para las elecciones, independientemente de los resultados que ha dado, por ejemplo, el Ejecutivo actual, se ve fuertemente amenazada por el Ejecutivo tratando de alterar su rumbo hacia la centralización y el control de lo poco que queda del andamiaje a una democracia.

Pero más duro es ver que nosotros los ciudadanos no hacemos nada por defender esta institución, que mal que bien, ha sido razón para la estabilidad de la sociedad. Por lo pronto participar en las próximas elecciones y lograr motivar a los que nos rodean sobre la importancia de esta institución. Traemos ya la inseguridad, la parte económica, la parte de la salud, la parte de la educación, etc. para que, por un descuido u olvido de la fuerza ciudadana, ahora se desestabilice la institución que nos ha costado tanto dinero y esfuerzo ir construyendo. Hasta ahora, la democracia ha probado ser una plataforma de convivencia política y funcional de las sociedades, defendámosla, entendiendo y comentando, pero sobre todo participando.