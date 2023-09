Democracia, ¿en serio?

La democracia se ha vuelto un concepto común y a veces desgastado; lo mismo se emplea en un discurso de campaña electoral que, para promover una plataforma de participación en las decisiones de los gobiernos, enarbolando un derecho ciudadano.

No es una palabra desconocida. Es parte de una narrativa recurrente cada vez que se avecina un proceso electivo. Sin embargo, su uso intangible y de significado profundo, ha ido perdiendo su valor en la interpretación popular. Se emplea sólo porque todos la emplean.

James Bryce, el estadista inglés, señalaba que la democracia existe cuando gobierna una mayoría ciudadana calificada. ¿Pero quién es el o la más calificada?

La vulgarización del término, de acuerdo con Giovanni Sartori, ha convertido a la democracia en un producto negociable, de gran demanda en tiempos electorales, pero carente de sentido y aplicación consciente, “una democracia malentendida es una democracia mal planteada”.

Aunque las teorías de Sartori o de Bryce o de cualquiera, son estudiadas a fondo en universidades y por analistas conscientes del valor conceptual de la democracia, finalmente quienes suelen conducir el destino político y social de nuestras naciones, siguen siendo aquellas personas que han logrado colarse al “espacio sideral” del poder, con frecuencia aprovechando las coyunturas del momento.

Quienes integran la clase política en México, usualmente ocupan cargos públicos por gozar de la simpatía del electorado, igual que por un “empujoncito” mientras avanzaba en la carrera por la democracia. La suerte también es destino en el ejercicio de las democracias actuales.

Pero no es responsabilidad sólo quien se dedica a la política. Bertolt Brecht sentencia que ”el peor analfabetismo, es el político. Quien lo padece, no ve, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del frijol, pescado, harina, alquiler, calzado o del remedio, dependen de decisiones políticas. Su ignorancia le enorgullece y se hincha el pecho diciendo que odia la política; no sabe que de su ignorancia política nacen la prostituta, el menor abandonado, el asaltante y el peor de todos los ladrones: la corrupción”.

En medio de una crisis de credibilidad en las instituciones y liderazgos públicos, derivados de una desordenada clase política que sigue sin remedio el cauce del oportunismo y la fantochería mediática (salvo contadas excepciones), no podemos dejar de pensar que, lo que dice Brecht parece ser una constante en nuestra incipiente democracia.

Para la escritora Sara Sefchovich “la democracia en México no existe” porque ésta supone “el derecho de los ciudadanos a la verdad”. Seguramente grandes porciones de verdad se quedan entre los recovecos de esos mismos discursos que apelan a que la ciudadanía, simplemente no entiende de democracia. ¿O será al revés?

La misma Sara Sefchovich responde: “La democracia es la desesperación de no encontrar héroes (o heroínas) que nos gobiernen”.