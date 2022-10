Democracia y gobernabilidad

Por: Fryda Libertad Licano Ramírez





“Una ola recorre América Latina consecuencia del egoísmo de las élites, es la ola de la escasez de mayorías… La gobernabilidad se aleja, augurando tiempos complejos para la región”. Así inicia el informe de Latinobarómetro de 2021, y el escenario que nos comparte la corporación chilena que lleva 25 años haciendo mediciones sobre el grado de aceptación de la democracia en la región no puede ser más desolador. Las y los latinoamericanos criticando la democracia no es otra cosa que demanda de democracia; menos de la mitad (49%) de la población latinoamericana apoya la democracia, un 13% ya se inclina por el autoritarismo, y es el 27% de la población al que el régimen de gobierno le es indiferente, es decir, le da lo mismo un régimen democrático a uno no democráctico. En México, las cifras son aún más alarmantes, 43% apoya la democracia, la población que apoya el autoritarismo alcanza el 22% y un 26% son “los indiferentes”. El grado de apego hacia la democracia en América Latina -en lo general; y en México -en lo particular-, va en declive.

Este rechazo de la población hacia los regímenes democráticos se ha traducido en una serie de indicadores relacionados con el nivel de desconfianza, desconexión y desencanto respecto a la autoridad, las instituciones y la intervención en la política o en “lo público”. La última Encuesta Nacional de Cultura Cívica (ENCUCI 2020) arrojó que el promedio de confianza (en una escala en la que 0 es nada y 10 es mucha confianza) mencionado por las y los encuestados es mayor para las personas que conocen personalmente (8) y menor para las y los servidores públicos o empleados de gobierno (5). En total, el 67% de las y los mexicanos desconfía de los servidores públicos o empleados de gobierno.

El nivel de desconfianza hacia el gobierno y la autoridad cobra relevancia en términos de “gobernabilidad”. La gobernabilidad entendida, según dice Aguilar Villanueva, como la probabilidad de que el gobierno gobierne en general a su sociedad, en el presente o que lo haga en algunas situaciones o asuntos en específico, durante el futuro. Y, en sentido opuesto, ingobernabilidad como la probabilidad de que el gobierno no gobierne a su sociedad y, en correspondencia, la probabilidad de que la sociedad en general o en algunas de sus situaciones y asuntos no esté siendo gobernada o no vaya a serlo en el futuro. Ambas, gobernabilidad e ingobernabilidad, en síntesis, refieren a la probabilidad o a la improbabilidad de que los gobiernos gobiernen la sociedad o específicas situaciones de la vida social.

El rechazo creciente de la población hacia la democracia no es asunto que la autoridad pueda desestimar, es el anuncio de la gobernabilidad que se va. Es la exigencia de las personas por mejores condiciones sociales, culturales, económicas y políticas. Es la demanda de respeto a la igualdad ante la ley y de la dignidad de las personas; la solicitud de más y mejores espacios para la participación ciudadana. Es la población exigiendo más democracia.





