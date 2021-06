Deplorable desempeño en parques y jardines

Hay instituciones del gobierno municipal que no pueden ocultar la deficiencia de su trabajo, tal es el caso de Parques y Jardines. El mal manejo de la administración de esta dependencia dio como resultado más de diez mil árboles secos en toda la ciudad, y cinco mil rosalaureles muertos, nada más en el periférico de la Juventud y en el Ortiz Mena. Esto no es por el calor de este mes, sino por la falta de riego de los pasados tres años.

Tuve varias experiencias con los trabajadores de Parques y Jardines desde el año pasado, una de las peores fue cuando reporté el parque de por mi casa en Ave. Francisco Villa, el parque Jardín Saucito, y el encargado de esta dependencia desconocía que tenía que mandar regar esta parte, él creía que estaba concesionado, por tal razón el parque tenía dos años sin regarse y 30 árboles muertos. Lo peor de todo es que descubrimos, ahí mismo, junto a trabajadores del Municipio, que había cisterna y sistema de riego. O sea, era cosa de abrir la llave.

La otra anécdota no me la va a creer, estimada lectora, lector, fue casi un año después, cuando ya regaban ese parque y yo, que siempre paso por ahí en mi carro, echaba un ojo, y entonces vi muchísima agua tirada, fuera de las pozas. Me estacioné y me bajé, vi a un chico sentado en la única banca que hay, contestando el celular y a otro señor dentro de la camioneta de Mantenimiento Urbano. Creí que el señor de la camioneta también estaba contestando el celular, pues tenía la cabeza baja, le toque en la ventana y no se movió, le volví a tocar y entonces me di cuenta que estaba dormido. Era martes, once de la mañana. Estallé en cólera y le dije una palabra que tiene que ver con las gallinas. El cínico ni se inmutó, me parece que porque era cierto.

Tenemos parques, camellones y jardines feos porque no exigimos y los directivos hacen lo que quieren.

Ojalá este trienio se distinga por contratar personas capaces, no los amigos, o los hijos de los amigos, o pago de favores, sino personas con perfiles adecuados al puesto. Tan fácil.

www.silviagonzalez.com.mx

Miembro de la Asociación de Editorialistas de Chihuahua.