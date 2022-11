Por: Juan Humberto Ortiz

Deplorable espectáculo el ofrecido por el presidente de la república y sus partidarios, voluntarios o no, este domingo 27 de noviembre pasado y no sólo por todo el operativo desplegado para su realización, recordándonos los métodos del PRI omnipotente del siglo pasado: acarreos, amenazas, pagos en efectivo, utilización de los recursos del Estado, tanto del federal como de gubernaturas y municipios que se acomodan complacientemente a las instrucciones del líder, sin importar que éstas fueren legales o no.

Existe un viejo dicho que dice “dime de qué presumes y te diré de qué careces”. El presidente está desesperado. Su crisis comenzó con las elecciones intermedias de 2021, donde perdió por 2 millones de votos con la oposición y con ello la mitad de la Ciudad de México. Otro factor es la realidad de que su popularidad está declinando, en este punto de su mandato Carlos Salinas era más popular. Por añadidura, nada le sale bien. El aeropuerto Felipe Ángeles es un total fracaso, la refinería Dos Bocas no producirá ningún litro de gasolina en este sexenio. También el tren Maya está entrampado en litigios y errores de ingeniería, el pronóstico educado es que no se termina antes de la salida del presidente. Es por ello que tuvo que mostrar que tenía más fuerza que la mostrada por los “ambicionistas” del 13 de noviembre, en una verdadera marcha voluntaria defendiendo a la institución que administra la democracia en México: el INE, víctima de los ataques incesantes presidenciales. Él ya sabe que va a perder en 2024 si el INE funciona de forma independiente.

Pero desde mi punto de vista lo más aleccionador del evento lo fueron los resultados de su gestión de cuatro años presentados por el presidente y también lo que no mencionó:

En 2021, Obrador prometía un crecimiento del 5 por ciento anual para 2022, 2023 y 2024. Ahora, en la marcha del domingo redujo la promesa a 3 por ciento para los mismos años, cuando los especialistas predicen un crecimiento de entre 1.8 por ciento y 2.1 por ciento para 2022 y de 0.4 por ciento para 2023. El Fondo Monetario Internacional predice un 1.2 por ciento para 2023. La misma Secretaría de Hacienda del gobierno federal predice un crecimiento de 2.4 por ciento para 2022 (el más optimista de todos). ¿Por qué el impulso de mentir, cuando será fácilmente refutado? (para Freud).

Se dieron muchas más imprecisiones en el discurso, pero me queda espacio para una más: La refinería “Deer Park” que el gobierno mexicano compró a la compañía Shell (británica) y que se encuentra en Texas, pues bien, el presidente afirmó que ya se pagó lo invertido, lo cual es completamente falso. Se compró en 600 millones de dólares por la refinería -el gobierno mexicano ya contaba con el 50% de las acciones- además, la refinería tenía una deuda de 596 millones de dólares; pero lo más extraordinario es la afirmación de que los combustibles producidos por esta refinería abastecerían el mercado mexicano, otra falsedad. Según el acuerdo de compra con Shell avalado por el gobierno norteamericano el 84 por ciento de la producción será para el mercado estadounidense y el resto podrá exportarse.

¡Qué pena!





Maestro en Finanzas. Economista