Derecho de petición y sus elementos necesarios para su ejercicio a través de la Plataforma Twitter (actualmente denominada X)

Muy interesante resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el pasado 2 de febrero, donde determinó mediante jurisprudencia que las cuentas X (Twitter) de los Sujetos Obligados (llámese todos los entes públicos, los partidos políticos, las agrupaciones políticas, así como los entes privados que reciban recursos públicos y los demás que disponga la Ley) pueden ser consideradas un conducto para recibir y responder solicitudes de información, con base en el ejercicio del derecho de petición protegido en el artículo 8º Constitucional.

Sin embargo, para que esto proceda, la Primera Sala de la SCJN determinó que las peticiones realizadas a una autoridad a través de la plataforma X (Twitter) pueden ser atendidas cuando se cumpla con ciertos elementos: Primero, que la respectiva autoridad sea titular de la cuenta a partir de la cual se formulan dichas peticiones; Segundo, cuando dicha autoridad haya habilitado normativa o institucionalmente el uso de la red social aludida como parte del ejercicio de su actuar oficial, aun si ello ocurre a partir de la práctica cotidiana.

Tercero, que haya indicios de que el uso que la autoridad da a la plataforma efectivamente el de captar y, en su caso, responder peticiones, entre otros fines y no sólo un uso mediático o de simple diálogo con los particulares; y, Cuarto, cuando lo externado por el particular implique una genuina petición y no sólo un comentario u opinión.

Esta resolución, se emite, luego de que una persona dirigió a un Ayuntamiento una serie de peticiones a partir de la red social Twitter (actualmente denominada X), en particular, una solicitud de información, una denuncia y un procedimiento para la realización de una obra pública.

Dichas peticiones no fueron respondidas, por lo que la persona promovió un amparo contra esa omisión hasta llegar a un recurso de revisión ante la SCJN por su inconformidad.

La Corte, emitió la resolución y dio una justificación donde pone de manifiesto que las redes sociales forman parte de los cambios y las transformaciones de las tecnologías de la información, lo cual incide en los factores económicos, sociales, políticos y culturales del país y que si bien cuando una autoridad habilita institucionalmente el uso de las redes para captar peticiones de los particulares y darles respuesta, maximiza en favor de la población el ejercicio del derecho de petición protegido en el artículo 8o. constitucional.

Sin embargo, detalla que las peticiones recibidas a través de dichos medios deben cumplir con las cualidades que exige el citado artículo 8o. cómo podría ser lo relativo a los elementos mínimos de identificación de la persona peticionaria.

Significativa resolución, cuando existen 96.87 millones de internautas en México, según lo refiere la última encuesta elaborada por la Asociación de Internet en el 2023, y dónde al preguntar a los más de 2,331 internautas encuestados para qué utilizan las redes sociales, sus respuestas indican tres tipos de actividad primordialmente: acceso a la información, contacto social y económica.

De allí, la importancia que conlleva tener un especial cuidado en el sector público para normar a través de lineamientos claros estos espacios de comunicación con los ciudadanos y tener un uso adecuado de los mismos.