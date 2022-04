Derecho humano a la electricidad SÍ; Monopolizar el suministro de Energía sucia a CFE NO

Por: Brenda Ríos

En el estado, las energías limpias son un tema del que se ha hablado paulatinamente por su diversificación y promoción; actualmente tan sólo en Chihuahua existen ya un total de 9,850 paneles solares con una capacidad instalada de 70,473.49 Kw, cifra que podría ser aún más elevada por la capacidad del estado para generar energías limpias por su privilegiada ubicación geográfica; sin embargo, el estado se ha convertido en el único en México en avalar la energía renovable en su constitución, con la implementación de fuentes solares, eólica y las de sustancias orgánicas.

Nuestro estado se encuentra en un lugar geográfico privilegiado para generar energías limpias, por lo mismo, nosotros como chihuahuenses somos los más afectados con todo lo que el actual gobierno retrógrado ha dado reversa, no sólo a proyectos de inversión sino a algunos que estaban “amarrados” y que frenó a la par el potencial de un Chihuahua sustentable.

Chihuahua es ya un foco rojo en temas de inversión; lo voy a decir como me lo dijo un cliente inversionista extranjero: "Es que no tenemos certeza de cómo y de qué humos vaya a amanecer su presidente amiga y no vamos a arriesgar nuestra inversión".

Uno de los derechos humanos indispensables es el derecho al de la energía eléctrica, y Chihuahua ha reservado a sus habitantes, el derecho a éstas, pues el estado se ha convertido en una de las principales fuentes para inversión por su capacidad en aprovechamiento de fuentes renovables, aunque es un buen paso aquí el tema es cómo lo político y la demagogia siempre se pone por encima del bien mayor.

Lo primordial sería poder realmente tomar las mejores decisiones para el país y todo lo que eso conlleva, incluso con el riesgo de ganar o perder elecciones, pero bueno en un país como México ¿Cuándo ha importado o pesado más hacer lo correcto? y eso pues no va a pasar, no por ahora con una oposición tan débil y una sociedad tan apática.

Es de urgencia que tomen en cuenta muchos factores, unos de ellos el medio ambiente por ejemplo, pero eso para el gobierno en turno y sus aliados es lo menos importante, considero que no nos quedará más que seguir dando vergüenzas internacionales en todo lo que sea avanzar con miras a un futuro sustentable

Por otro lado la Reforma Eléctrica para la industria privada del estado resulta innecesaria pues, consideran a la deriva millones de dólares que bien podrían invertirse en otro tipo de mercados con mejores tecnologías que apoyen al desarrollo económico y social del país.

La IP en el estado argumenta que la Comisión Federal de Electricidad es el sector que produce menor energía, más cara y más contaminante que las empresas privadas, por lo que indican que el sector privado produce el 62 por ciento de electricidad y la CFE sólo el 38 por ciento.

Nuestro estado por estar en el norte se convierte en una propuesta para la construcción de más parques solares, por la radiación solar que va por encima del 95 por ciento, en un país donde existe un 31 por ciento de generar este tipo de energías por la infraestructura y condiciones que favorecen a México.

Sin embargo, el carente crecimiento de las energías limpias se da por la falta de interés y la poca importancia que se le da en el Ejecutivo y Legislativo a la atención de leyes como Reforma Eléctrica impuesta desde el Ejecutivo federal.

En un contexto donde en México se registra que 1.2 millones de personas no cuentan con acceso a electricidad y más de 5 millones aún consumen leña o carbón para cocinar o calentar alimentos, la atención y resolución en conjunto con autoridades estatales y federales debe ser una prioridad el atender este derecho básico.

México dio un enorme paso en el plano mundial de producción de energías limpias con la Reforma Energética firmada bajo el Pacto Por México en la administración de Enrique Peña Nieto, pero también hay que reconocer que se privilegió al sector privado sobre el derecho humano a la electricidad.

Hoy vemos que existe una posibilidad de corregir el daño, garantizando a los mexicanos ese derecho. Sin embargo, NO DEBEMOS permitir otra vez regresar a la monopolización del sector eléctrico y menos bajo la administración de este gobierno que privilegia la inversión pública en la asistencia electorera. Ya basta de pensar que el gobierno tiene la capacidad de administrar… no sólo es un fantasia, sería el saqueo más grande en la historia de México y un retroceso generacional de incalculables dimensiones.





NO a la Ley Eléctrica como la propone Morena. Punto.