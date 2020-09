¿Derechos humanos o derechos fundamentales?

En el lenguaje cotidiano, y también en los tecnicismos empleados por los abogados, suelen utilizarse como sinónimas las expresiones que dan título a este artículo. No pretendo, en estas líneas, discutir si ello es correcto o no.

En cambio, quiero aprovechar la oportunidad para invitar a una reflexión sobre lo que significa el concepto al que ellas se refieren, porque creo que en tiempos recientes ha habido mucha confusión al respecto.

En efecto, el enorme desarrollo que, sobre todo a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, ha tenido el discurso de los Derechos Humanos, ha generado excesos que no sólo confunden, sino que al final resultan perjudiciales para hacerlos valer como se debe.

En un sentido meramente gramatical, todos los derechos son derechos humanos, porque sólo los seres humanos somos titulares de derechos. Es cierto que no ha faltado quien afirme que puede haber “derechos” de los animales, e incluso de algún río por allá por Sudamérica, pero se trata de posturas marginales y minoritarias.

Si esto es así, se complica distinguir el campo estricto de los Derechos Humanos (con mayúscula) frente al amplísimo campo de los derechos en general, que también son humanos. Por eso a mí siempre me ha gustado más la expresión Derechos Fundamentales, porque ella explica mucho mejor que se trata del conjunto de los derechos más importantes que puede tener una persona.

Además la expresión ayuda para enfocar mejor el propósito de esta reflexión: hacer notar que no todo lo que a veces se afirma que es un Derecho Humano o Fundamental, efectivamente lo es.

Pongo dos ejemplos: si una autoridad omite la obligación que la Constitución le impone de explicar las razones que justifican un acto que causa molestia (como lo es un requerimiento de Hacienda para cobrar impuestos), esa autoridad actúa en contra del orden constitucional, pero no viola Derechos Humanos, porque el derecho que, como gobernado, tengo para conocer las razones de un acto de molestia no es un Derecho Fundamental. Se trata sólo de una garantía que me permite oponerme a él y combatirlo mediante el mecanismo jurídico que la propia ley prevé. Para ponerlo en perspectiva: no es lo mismo torturar que no motivar un requerimiento fiscal.

Segundo ejemplo: el matrimonio es una institución reconocida en todos los órdenes jurídicos. Pero no existe algo tal como un Derecho Humano al matrimonio. Si así fuere, cualquiera que quisiera casarse tendría derecho a exigir que le consigan cónyuge.

Lo anterior significa que debemos tener cuidado en identificar los que verdaderamente son Derechos Fundamentales (la vida, la libertad de conciencia, etc.). Se trata del núcleo duro de la dignidad humana.

Si logramos hacerlo, seremos mucho más eficaces a la hora de defenderlos, ya que extender arbitrariamente su alcance acaba por diluirlos: literalmente los hace agua.

Dice John Finnis que el lenguaje de los Derechos Humanos facilita un instrumento preciso, y a la vez flexible para delinear los contornos del Bien Común. Usar adecuadamente ese instrumento es responsabilidad de cada ciudadano. Y si queremos saber qué tanto una comunidad política favorece el Bien Común, que es el bien de todos, basta con preguntarnos: ¿Qué tanto se respetan los Derechos Fundamentales en esa comunidad?