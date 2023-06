Desaparición de 35 normas oficiales de salud

Hace unas pocas semanas, se produjo un evento significativo en el ámbito de la salud, en nuestro país, con la desaparición de las 35 Normas Oficiales Mexicanas (NOM) relacionadas con diversas áreas de la salud. Estas NOM, que solían ser instrumentos normativos de gran importancia, regulaban aspectos cruciales para garantizar la calidad, seguridad y eficacia de los servicios y productos de salud en México.

Esto ha generado una serie de interrogantes y preocupaciones en el sector de la salud. Estas normas abarcaban una amplia gama de temas, desde la regulación de medicamentos y dispositivos médicos hasta la calidad de los servicios de salud y la protección de los derechos de los pacientes. Su existencia garantizaba estándares mínimos de calidad y seguridad en el sistema de salud.

La razón más segura, detrás de esta desaparición, es el disminuir los costos significativos para los servicios de salud oficiales, que se encuentran colapsados después del estrepitoso fracaso del Insabi, al desaparecer por cuestiones políticas, este gobierno federal actual, el Seguro Popular, acción que dejó a 38 mexicanos totalmente desamparados, asimismo al desaparecer el Fondo para Enfermedades Catastróficas, lo cual condenó a la muerte a muchas personas con cáncer y otras enfermedades terminales, una buena cantidad de estas personas eran infantes.

La falta de regulación clara puede llevar a un aumento de la variabilidad en la calidad de los servicios de salud y la seguridad de los productos médicos. Además, la protección de los derechos de los pacientes puede verse comprometida sin un marco normativo sólido que establezca estándares claros.

Otro aspecto a considerar, es el impacto en la, ya de por sí muy lastimada confianza del público, en las instituciones de salud. Las normas, en cierta medida, brindaban una sensación de seguridad y confianza a los pacientes y consumidores de productos de salud. La desaparición de estas normas puede generar incertidumbre y dudas sobre la calidad y seguridad de estos servicios y productos.

La desaparición de las 35 NOM plantea desafíos significativos para el sistema de salud en México. Es fundamental considerar los posibles impactos negativos en términos de calidad, seguridad y confianza del público. Es necesario buscar un equilibrio entre la reducción de costos y la burocracia, con la protección de los derechos de los pacientes y la calidad de los servicios de salud. El desarrollo de nuevos mecanismos reguladores que aborden estas preocupaciones podría ser crucial para garantizar un sistema de salud sólido y confiable en el futuro, pero no será con este gobierno.

Por el momento, el presidente de la república declaró que a la gente no le importa esta desaparición, al cuestionársele el porqué de ello, como siempre, le echó la culpa al pasado, decir que además la gente no le entiende y no aclaró nada más.

La realidad es que van a entrar muchos productos y se darán tratamientos de muy baja calidad e incluso peligrosos, en el ya de por sí muy malo sistema de salud pública; definitivamente saturado, obsoleto y muy deteriorado. Al tiempo.