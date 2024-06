Desde el Congreso de la Unión

Antes de empezar con este análisis, quiero señalar que, en una próxima columna, así como a la espera de datos oficiales concretos del INE, estaré analizado lo acontecido el día 2 de junio, relativo a las elecciones y el rumbo de la oposición hacia la LXVI Legislatura.

Ha escasos meses de que culmine la LXV Legislatura en la Honorable Cámara de Diputados, varias son las Comisiones que han de presentar su informe global el resultado de los trabajos realizados a lo largo de esta legislatura. Como es sabido las Comisiones Legislativas en el Congreso de la Unión tienen diversas tareas, entre la que se encuentra la de analizar las minutas turnadas por la colegisladora y analizar las iniciativas que presenten las y los diputados. En el caso de una servidora que ha tenido el honor de presidir la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial ha recibido varias iniciativas en la materia, las cuales han sido analizadas, discutidas y votadas, siempre en consenso de todos los grupos parlamentarios.

Al cierre del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año Legislativo, esta Comisión había aprobado un total de 20 reformas legislativas a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; de las cuales 13 han sido aprobadas ante el Pleno de la Cámara de Diputados y 7 siguen pendientes en la Mesa Directiva de esta Soberanía.

Entre las aprobadas se encuentran aquellas en la que se insta a los municipios a fomentar en las construcciones de casa habitación y condominios infraestructura para la captación de agua pluvial; mejorar la imagen urbana; mejoramiento de centros recreativos, parques y jardines, así como instalar dispositivos de ayuda para las personas con discapacidad que visitan estos lugares; mejorar la seguridad en materia de protección civil en la construcción de infraestructura, actualización de los atlas de riesgo, entre otros temas.

Sin embargo, desde la instalación de la LXV Legislatura se han presentado iniciativas en esta Comisión, las cuales por la relevancia que presentan, el Grupo Parlamentario de Morena no ha querido sacar adelante. Algunas de estas iniciativas han sido a cargo de los Diputados del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Entre las iniciativas presentadas esta aquella que tiene como objeto fincar responsabilidades administrativas y penales para aquellas autoridades responsables encargadas de la contratación y ejecución de obras de infraestructura, tal como fue el caso de la línea 12, en la que hasta la fecha aún no hay responsables. Otra iniciativa bloqueada desde esta Comisión fue aquella en la que se pretendía elevar a rango de Ley el “Fondo de Desastres”, cuya reforma fue a consideración de diversos diputados de Acción Nacional. Esta Propuesta fue presentad a raíz del Huracán “Otis” que azoto en su momento Acapulco, y cuyo fondo servía para atender de manera inmediata a las comunidades afectadas por los desastres naturales.

En resumen, el Grupo Mayoritario solo ha permitido el avance de aquellas iniciativas que no signifiquen un reto para el Gobierno Federal y del Titular del Ejecutivo Federal. No les importa votar por aquellas iniciativas que permitan el mejoramiento y expansión de manera ordenada de la urbe. Cualquier propuesta de reforma que conlleve impacto presupuestal, aun cuando cualquier propuesta de reforma signifique el bienestar de las y los ciudadanos, esta no será aprobada a menos que tenga el visto bueno de otras instancias federales o locales y siempre que este bajo su dominio.

Es por ello por lo que desde el Congreso de la Unión se necesita trabajar de la mano con la ciudadanía, para que ella misma se dé cuenta de las acciones que toman los diputados del Grupo Mayoritario. De momento, antes de terminar esta LVX Legislatura, esta servidora realizará el proceso de entrega – recepción, sabiendo que desde la misma se hicieron importantes reformas en favor de la ciudadanía. Y seguimos trabajando