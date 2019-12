Desde este momento

El fin de semana tuvimos la oportunidad de disfrutar con amigos un concierto de una cantante, y entre algunas de sus canciones había dos que nos hicieron recordar que la vida es una y que hay que disfrutarla. Vivir el momento presente es algo de lo que todos somos conscientes, pero que muy pocos hacemos realidad debido a las prisas, el trabajo, el estrés y otros muchos factores que hacen que cada día sea como otro cualquiera. Solamente cuando nos encontramos enfermos o ante una situación adversa somos conscientes del aquí y el ahora, de nuestro presente, ese que ignoramos sin darnos cuenta. Pero sacrificar nuestro presente por pensar en el futuro nos impide disfrutar del “ahora”. El “ahora” constituye todo lo que la vida significa, donde se encierra todo lo positivo, toda nuestra felicidad. “No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy” decimos y quizás en alguna ocasión hayamos puesto en práctica.

Lo curioso es que le damos más importancia a nuestro pasado y nuestro futuro que a nuestro propio presente. Ese que pasa tan rápido delante de nuestros ojos, tanto que ni nos damos cuenta de ello. Estamos acostumbrados a mirar dónde vamos a pisar, en vez de fijarnos en nuestras propias pisadas. Esto no quiere decir que no debamos pensar en nuestro pasado ni en nuestro futuro. El pasado nos ayuda a aprender y progresar; y el futuro nos ayuda a conseguir nuestras metas, a motivarnos y soñar con aquello que deseamos. Pero, ¿dónde queda el presente en todo esto? Valora tu presente, al igual que el pasado y el futuro. ¿Por qué pensamos que lo que está por venir será siempre mejor? Porque todas las personas piensan así, pero ¿funciona? Porque tras llegar a esa meta, seguirás pensando en el día de mañana y así sucesivamente. Siempre intentando ver más lejos cuando deberías ver los pasos que estás dando, cómo verdaderamente estás caminando. Si deseas hacer algo, hazlo ya. Tanto si es un viaje, cambiar de trabajo, darle un giro a tu vida. No pienses que el día de mañana será mejor que ahora. Si estás seguro de algo no lo pienses, ¡sólo hazlo! Disfruta de lo que tienes ahora. Sé realista en tu presente y no idealices un futuro imaginario. Si quieres un futuro que se cumpla, debes hacerlo presente ahora. El momento apropiado siempre será ¡ahora! El resumen de todo esto es que si quieres algo lo hagas realidad ahora. No pienses en si lo podías haber hecho o en si lo harás otro día. El presente es lo que cuenta, no permitas que tu vida pase delante de tus ojos sin sentido alguno. La acción es lo que cuenta, el aquí y el ahora es en lo que deberías pensar.

Es interesante ver cómo el arte, en este caso una música, una canción, un artista, una reunión, unos amigos, un lugar, un ambiente, nos puede hacer recordar el sentido de la vida, el aprender a disfrutar de la misma, y el hacer todo lo posible porque el ahora sea un elemento tan importante como el futuro y se convierta en uno de los aspectos a considerar en el día a día, en las decisiones que marcan la ruta que vamos construyendo.

Desde este momento, aprende a disfrutar a tus seres queridos, la naturaleza, las reuniones, la lectura, los ambientes, lo que estás viviendo. No dejes pasar estos momentos, estos instantes que definen lo maravilloso que es nuestra vida y lo que podemos conseguir momento a momento. Contrario a lo que Descartes decía, ahora pudiera ser “existo, luego pienso”.

Email:antonio.rios@tec.mx