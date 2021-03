Desde la cancha

Por Marco Bonilla

¿La infancia, creo, es la etapa de la vida en la que se templa el alma; nuestros padres, el amor de nuestros abuelos, nos provee de herramientas para transitar los caminos que en un futuro próximo habremos de trazar.

Quiero contarles la historia del niño Bonilla, Marco Bonilla. En el seno de una familia tradicional chihuahuense, papá y mamá, el pequeño Marco vino al mundo un primero de agosto de 1983.

Los días pasaron entre el amor de su mamá, de su abuela materna, a quien llamó Mami, y de su hermana, las tres mujeres de las que recibiría el mejor ejemplo de esfuerzo y respeto por la vida, así como la honestidad en el decir y en el actuar. Teniendo cinco años, su papá debió abandonar la ciudad para migrar como “mojado” a los Estados Unidos de Norteamérica a buscar una mejor oportunidad de trabajo para aportar al desarrollo de la familia Bonilla Mendoza. Marco fue creciendo, sentía el abrazo de su padre a la distancia, sabía que su papá buscaba lo mejor para él y sus hermanos y para su mamá.

En la vida de Marco Bonilla está presente el anhelo del regreso, del abrazo nuevo de papá; el niño de esta historia comparte el sueño de cientos y cientos de niños que se tienen que separar de alguno de sus padres por años, tantos años. Marco escribía una historia que titulaba “Lo que el norte se llevó”, y no podía contener alguna lágrima de tristeza, “¿cuánto tiempo pasará hasta volver a verlo?”, se preguntaba.

Recuerda un momento que es hito en su vida. Estando en educación secundaria, tuvo oportunidad de formar parte del equipo de futbol de su escuela, y salir a representarla como visitantes a un colegio particular; comenta que cuando vio las instalaciones deportivas en las que jugarían, se percató de una abismal diferencia, y se preguntaba ¿por qué no es así la cancha de futbol de mi escuela?, ¿por qué todos los niños no podemos tener los mismos espacios para jugar?, ¿qué nos hace tan diferente si nos vemos tan iguales? y tuvo un momento de luz, que lo habita y lo recuerda con nitidez, un momento profundo, diáfano, diciéndose así mismo: algún día quiero llegar a presidente, porque un presidente puede cambiar realidades. Ese día lo trae consigo, lo revive cada mañana al salir de su casa. Marco Bonilla creció, vivió una niñez en la que aprendió el valor del trabajo, comenzando a la edad de 8 años como empaquetador, “cerillito”, vendedor con un carrito de paletas, y de los 11 a los 20 años, atendiendo un local en una conocida plaza comercial del Centro de la ciudad.

Habla del momento en la cancha, desde el que escribe, frente al campo de futbol en alguna escuela secundaria de la ciudad, en donde se sienta para contemplar la tarde que se aleja, una tarde fresca de primavera, con algún vientecillo que le entrecierra los ojos, hay un espejo, ve su reflejo, y se dice: “sigo en la cancha, que comience el partido”.