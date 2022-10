Desde la curul 120

Ángeles Gutiérrez Valdez

Diputada federal, Distrito 9 Chihuahua





Estrategia federal contra la inflación y la carestía (PACIC) atenta contra la salud y la productividad de los mexicanos





Estimados lectores/as, seguramente lo han notado en sus bolsillos, la estrategia económica impulsada por el gobierno federal no ha rendido frutos, los precios de productos de la canasta básica y servicios están por las nubes.

Con una inflación anual promedio de 8.76 % al mes de septiembre, de acuerdo con cifras del INEGI, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este programa antiinflacionario que en el pasado Luis Echeverría y José López Portillo implementaron sin éxito.

El desempleo y la falta de inversión ha sido la constante durante la 4T y qué decir de su “espectacular” programa que busca frenar la inflación y la carestía, un rotundo fracaso.

En el Plan Nacional de Desarrollo 1980-1982, López Portillo impulsó la regulación de precios para fortalecer la política antiinflacionaria e impedir el aumento del costo a los productos de la canasta básica.

Hoy, esta política antiinflacionaria del presidente actual, de acuerdo con expertos, no ha funcionado y sólo ha traído desabasto, la baja calidad de los productos sujetos a precios máximos que se ofertan en el mercado.

Replicando el populismo y, más grave aún, en este acuerdo complementario, López Obrador dejó de lado los estándares de calidad de los alimentos que entran en este acuerdo, sin importarle las consecuencias en la salud de los mexicanos.

Los analistas no ven que este anuncio tenga un impacto significativo en la inflación, pues ésta no sólo es generada por las cuestiones de oferta y demanda, también no atiende las regulaciones que establece el Sistema Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), también por otros factores como la inseguridad, que se ha disparado en el país.

La seguridad alimentaria corre riesgo con esta nueva propuesta, aunado a que Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), que supuestamente debería estar encargada de esto, ¡se encuentra inmersa en un escandaloso desvío de recursos públicos!

Por cierto, esta instancia (creada por este gobierno) para realizar las tareas de distribución y abasto popular que estaban a cargo de Diconsa fue observada por la Auditoría Superior de la Federación por irregularidades que superan 12 mil 800 millones de pesos.

Bajo estas circunstancias, será complicado mantener la política antiinflacionaria que, insisto, no funcionó durante los gobiernos de José López Portillo y Luis Echeverría, éste último mentor político de López Obrador.

La inflación se ha disparado en sus niveles más elevados de los últimos 20 años, a septiembre de 2022, los productos alimentarios que más han registrado aumentos son la cebolla, tortilla y papa; y aunque no son parte de la canasta básica, pero están en la mesa de todos los mexicanos, también refrescos y pan dulce.

En resumen, esta propuesta no resolverá nada, es hora de que se escuche a los que sí saben sobre el tema de salud y productividad, este acuerdo (PACIC) es sólo un eslabón más de la cadena de improvisaciones que ha caracterizado a este gobierno que se ha proclamado a sí mismo como la Cuarta Transformación.