Desde la Curul 120

Por: Angeles Gutiérrez

En estos días la palabra que más se escucha en México es "traidor". Al parecer todos los habitantes del país somos traidores, tanto los que apoyan a López Obrador como quienes disentimos de él. La palabra "traidor" es de mucho peso. Deberíamos racionarla. Deberíamos racionalizarla.

La mesura es necesaria y los contrapesos son indispensables, en México la mesura no ha sido característica común en nuestros gobiernos, no han tenido contención en la capacidad de gobernar sin abusar del poder y López Obrador no es una excepción.

Amigos lectores, la bancada de Acción Nacional es leal a las convicciones y principios, pero sobre todo a los millones de ciudadanos que confiaron en nosotros y nos votaron para corregir el rumbo por el que llevan nuestro país.

Los diputados hemos trabajado durante estos meses con Lealtad a México, cada una de las iniciativas y acciones desde el Legislativo que impulsamos fueron, son y serán con el compromiso y objetivo de atender y dar solución a las diferentes necesidades y demandas de los mexicanos.

¡La lealtad no se dice, se demuestra!

Empezamos la legislatura proponiendo un seguro de desempleo, porque ser leales a México significa entender la necesidad de tranquilidad económica de la gente cuando se pierde un empleo. ¡Eso es lealtad por México!

Al ver que el paquete económico que "mandó" el presidente privilegiaba otorgar recursos a sus obras faraónicas y no el atender temas como la economía familiar, la generación de empleo, mejorar la salud y garantizar el abasto de medicamentos, la seguridad, la educación, nosotros en el PAN presentamos un paquete alternativo y luchamos fervientemente para defender las necesidades sentidas de las personas. ¡Eso es lealtad a México!

Defenderemos a los diversos órganos autónomos, incluido el Instituto Nacional Electoral, porque creemos en la defensa de la democracia, de la libertad de expresión y las libertades esenciales permitirá un país que avance, unidos aún con nuestras diferencias. ¡Eso es lealtad a México!

Con lealtad a México defendimos las energías limpias para cuidar el medio ambiente, porque estamos convencidos de que la descentralización de la industria eléctrica, la libre competencia y la producción sostenible de energía verde y limpia para consumir en México son elementos fundamentales para el bienestar de las familias mexicanas.

Somos y siempre seremos propositivos y no sólo reactivos, con la finalidad de hacer las mejores propuestas que beneficien a todas las familias de México, sin ninguna distinción y siempre velando por el desarrollo de nuestro país.

Como diputada federal del Distrito 9 e integrante de la Alianza Va x México escuchamos y tomamos en cuenta a la ciudadanía, queremos que sepan que cuentan con nosotros, cercanos y atentos a ofrecerles soluciones a sus problemáticas, porque nuestro compromiso es con todos, porque ¡somos leales a México!