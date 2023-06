Desde la curul 120 | El compromiso del titular de la SICT Chihuahua, Dr. González Rojo, con las carreteras dañadas

Angeles Gutiérrez Valdez

Diputada federal

Distrito 09 Chihuahua





Estimados lectores:

Esta semana ha sido intensa ya que como parte de mis compromisos de trabajo, está el hacer gestiones y recorridos por tierra en mi distrito cuando no estamos en sesiones en la Cámara de Diputados. La agenda está llena de compromisos y visitas a diferentes municipios desde Dr. Belisario Domínguez, San Francisco de Borja, Nonoava, Carichí, Chihuahua capital, regresar y tomar camino a Guadalupe y Calvo y sus comunidades. Llevando apoyos alimentarios, aparatos funcionales, realizando reuniones de gestión de necesidades apremiantes, así como respaldar a los alcaldes en los arranques de obras que Gobierno del Estado lleva a cabo, y como dice nuestra gobernadora Maru Campos: “Juntos Sí Podemos”.

Me llena de energía estar cerca y recorrer el Distrito 09, pero también me llena de impotencia el que las vías de acceso, ¡los tramos carreteros sigan sin la atención debida!

La vía corta con tramos en verdad intransitables, cada semana es mi recorrido para llegar a Parral, cabecera de mi distrito; son kilómetros de riesgo, accidentes, de percances para familias, estudiantes, trabajadores y transportistas que hacen uso de esta carretera y por supuesto de pérdidas humanas.

Y qué decir de la carretera a Guadalupe y Calvo, ¡la misma situación! Tramos carreteros en completo abandono, sin señalamientos, ¡la cantidad de accidentes que ocurren de manera diaria! Sin apoyo, seguridad, vigilancia carretera que ni siquiera cuenta con señal para comunicarse.





¡Es por ello que no quito el dedo del renglón!

Y a seis días de haber sido nombrado el nuevo titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes de la Delegación Chihuahua, el Dr. Sergio Ambrosio González Rojo, solicité audiencia para que atienda las exigencias de miles de personas que ya no pueden más con el abandono de estas carreteras.

Entre el cambio de titular, los errores de operación por parte de los contratistas, el tener que reparar de nueva cuenta tramos que se les dio mantenimiento deficiente, y los tramos sin atención conversé con el Dr. González . Les comento, estimados lectores, que le solicité un compromiso real, ya que es imperativo que las carreteras dejen de ser un peligro constante, que le estaría solicitando avances y que tal como se dice coloquialmente le estaría dando “carrilla” para que los ciudadanos puedan constatar que el trabajo se está haciendo, tal como él lo prometió en sus palabras: ¡Se va a trabajar en serio, vamos a hacer las cosas bien!

Por mi parte damos continuidad al trabajo realizado, presentando exhortos en el pleno de la Cámara para solicitar presupuesto para su mantenimiento, haciendo equipo con los diputados de la bancada de Acción Nacional para levantar la voz por nuestras carreteras que en Chihuahua están ¡abandonadas por el gobierno federal! Continuaré gestionando y seré testigo de la reparación de los tramos carreteros en mención.

Como bien ha manifestado nuestra gobernadora y su servidora: No es posible que el presidente sea indolente con los ciudadanos de Chihuahua y que tenga en completo abandono los tramos o carreteras federales, que no preste atención al peligro que representan, las pérdidas de vidas humanas y daños materiales, el detrimento económico que representa. ¡Seguiré levantando la voz y no quito el dedo del renglón!