Desde la curul 120 | Un gobierno de México de falsas promesas, cuatro años sin cumplir… y se le acaba el tiempo

Por: Angeles Gutiérrez Valdez (Diputada federal Distrito 9 Chihuahua)

Estimados lectores, esta semana iniciamos los trabajos del segundo año legislativo, con el firme objetivo de legislar por temas fundamentales para los mexicanos, como son la seguridad, economía, salud, educación, así como la defensa de la democracia y las instituciones.

Mientras tanto ¡En México se suman cuatro años sin políticas públicas en beneficio de los ciudadanos! Falsas promesas. Hemos vivido retrocesos, inseguridad y violencia crecientes y 3.8 millones más de mexicanos en la pobreza; en materia económica, en 7 de cada 10 hogares

sufren para comprar alimentos y tener acceso a servicios básicos, ya que el dinero que tienen no alcanza para nada. Pero eso sí, hay mucho gasto en propaganda y mentiras de este gobierno sobre la verdadera realidad que vivimos en nuestro país.

La promesa era crecer al 4% anual, sólo tuvimos un 1%. También prometió crear 2 millones de empleos en nueve meses; y la realidad es que hay 1.9 millones de nuevas personas desempleadas, es decir, 14.5 millones en total.

Con la inflación más alta en 22 años, la tortilla aumentó un 20 por ciento desde diciembre de 2021 a la fecha, mientras que en los demás productos de la canasta básica el alza fue de entre 11 y 18%, hasta 73% en el caso del aguacate. Adicionalmente, la electricidad subió 9%; el gas natural 24% y las gasolinas 9%.

Les aseguro que nosotros, el bloque opositor de las tres bancadas (PAN, PRI y PRD), seguiremos defendiendo al país de las amenazas autoritarias del gobierno y lucharemos por atender las necesidades y demandas de la gente.

Iniciamos un periodo de sesiones con grandes retos y desafíos, estamos conscientes de que la Cámara de Diputados es el centro neurálgico de la embestida contra la coalición. No podemos permitir la persecución política, señores la polarización no abona al país, por lo que no caeremos en las tentaciones de enfrentarnos unos contra otros. ¡bastante tenemos ya con la inseguridad de nuestro país! México se ha convertido en un país de mentiras, pues con abrazos no ha podido frenar la violencia:

11 mujeres son asesinadas cada día, hay 100 mil personas desaparecidas en México, más de 31 mil en este sexenio y 35 periodistas asesinados, si se compara con el número de los homicidios dolosos, culposos y feminicidios en los primeros tres años de sexenios anteriores, con López Obrador se llega a la cifra más alta en 26 años, es decir, 36% en comparación en los tres primeros años del sexenio de Peña Nieto, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

¿Dónde quedó nuestro sistema de salud como Suecia, Dinamarca o Noruega?

Hay 15 millones de mexicanos sin acceso a la salud, atención médica de baja calidad y exceso de mortalidad por Covid-19. La falta de resultados de este gobierno también se refleja en la falta de medicinas en los hospitales públicos y para los niños con cáncer, tampoco hay indicios de cuándo se logrará mejorar la eficiencia en todo el sistema de salud.

Amigos, les invito a reflexionar con profundidad sobre lo que ha pasado en estos cuatro años con López Obrador y la necesidad de generar un cambio en 2024 para: "Corregir el rumbo de México". Por mi parte refrendo el compromiso de caminar juntos por el bien de las familias que depositaron su confianza al elegirme como su representante, para trabajar y para que no pasen reformas dañinas a la sociedad. Hay fortaleza para defender la Constitución y las leyes; hay unión para defender a las y los niños con cáncer; hay bloque contra los traidores a la Constitución y para defender a México; hay oposición para enfrentar los intentos de dictadura; hay acción para el 2024.