Desde la Curul 136: ¡El Seguro de Desempleo debe ser una realidad!

Por Ángeles Gutiérrez

-Diputada, perdí mi empleo y ¡no sabe lo difícil que ha sido para mí sostener a mi familia!, me comentaron en Guachochi.

–Maestra, mi negocio se vino abajo, ¡era mi única fuente de ingreso!, me explicó una señora de edad en Coronado.

–Ángeles, qué podemos hacer, mi municipio necesita un impulso, me solicitó el alcalde de Matamoros.

Escuchar a las y los ciudadanos es mi prioridad, sólo de esta forma podemos conocer de primera mano las necesidades más sentidas de las familias de mi Distrito 09. Este último mes he estado en diversas actividades en las que he podido platicar con las personas de los diferentes municipios y me reafirman una necesidad como común denominador: ¡La pérdida de los empleos! En enero de 2019 la tasa de desempleo representó 3.6%, en junio de 2020, en pleno pico de la pandemia, la tasa mostró su nivel más alto con 5.5%. El último registro de la encuesta de ocupación de Inegi reflejó una recuperación ya que en julio de 2021 el porcentaje de la Población Económicamente Activa (PEA) fue de 4.0. La mayor población desocupada se concentró en personas entre los 25 y 44 años (43.6%) y quienes tardan más tiempo en encontrar trabajo están en el grupo de 45 a 64 años de edad. ¡El tiempo estimado es de más de seis meses y hasta un año! Estas familias que no tienen certeza de que podrán tener comida en la mesa para sus hijos, pagar los servicios básicos, atender una emergencia de salud. No podemos ser insensibles e indiferentes frente a esta angustia que padecen todos los días. ¡Hay que hacer algo!

Mientras el gobierno federal no genere condiciones para que haya inversión y por lo tanto nuevas fuentes de empleos, debemos atender esta crisis, para todas y todos los que hoy no pueden llevar a su familia lo más elemental. Es por ello que hace unos días presentamos ante el pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa: “Seguro de desempleo”, que es muy fácil de explicar:

Proponemos establecer el "Seguro de desempleo", como un derecho constitucional de cada trabajador formal; reformando el Artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Artículo 43 Ley Federal del Trabajo y el Artículo 186 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta y en su ejecución propone garantizar una transferencia inmediata de 4 mil 402 pesos mensuales durante 4 meses para que usted, amiga y amigo lector pueda satisfacer las necesidades más básicas y sostener el consumo de los hogares, lo que será crucial para lograr una reactivación sólida y relativamente rápida. Y se estarán preguntando, ¿De dónde piensan sacar este presupuesto? Muy fácil, los recursos se consiguen de redireccionar el 9% del presupuesto de los proyectos faraónicos del presidente: Dos Bocas, Tren Maya y el Aeropuerto de Santa Lucía. Proyectos que por el momento resultan inviables si los comparamos con la urgencia de tantas familias que se han quedado sin ingreso. Así de contundente, claro y firme.

Lo que me llena de gusto es saber que la fracción de Morena después de nuestra iniciativa suscribió una en el mismo tenor ¡Apoyando a las personas que perdieron su empleo! ¿Esto qué significa? Que no habrá motivos para que voten en contra, y lo celebramos; como les he escrito en columnas anteriores y afirmado en entrevistas, Acción Nacional va por la recuperación del país, construyendo, sumando y sobre todo proponiendo lo que las y los ciudadanos necesitan. ¡Ese es nuestro trabajo!