DESEC: Por un Chihuahua ¡más espectacular!

Desarrollo Económico de Chihuahua A.C., que honrosamente presido, ha trabajado por más de 50 años para mejorar la calidad de vida de los chihuahuenses, a través del desarrollo económico de la ciudad, impulsando la creación de más y mejores empresas, y así mejorar la competitividad y las oportunidades de los ciudadanos, atendiendo y articulando, desde diferentes enfoques, al sector productivo, académico, público y social.

Los más de 100 socios de DESEC buscamos aportar a nuestra ciudad a través de seis vicepresidencias: Plataforma de Inteligencia Competitiva del Sector Privado, que genera datos para seguimiento a temas de interés, y la toma de decisiones. Chihuahua Futura, con una visión de largo plazo de ciudad; CODER, que detecta, vincula y da seguimiento a iniciativas para mejorar nuestra competitividad.

Chihuahua City Invest, que impulsa la atracción de inversión; StartUp Chihuahua, que desarrolla el ecosistema emprendedor; y Chihuahua Espectacular, que busca una ciudad más atractiva; de esta última platicaremos hoy.

Una ciudad atractiva genera múltiples beneficios: atracción turística, mejor calidad de vida, desarrollo económico y cultural, así como orgullo y sentido de pertenencia. Además, propicia un ambiente más positivo y estimulante para la convivencia social y el bienestar emocional.

Que la gente se sienta orgullosa de ser chihuahuense la hace propensa a participar en actividades cívicas y comunitarias, lo que deriva en una sociedad más cohesionada; además, se incrementa la posibilidad de que inviertan en la creación de empresas o la compra de bienes raíces. Esto fomenta el desarrollo económico y embellecimiento de la localidad.

Hace unos años iniciamos nuestra marca ciudad, con eventos deportivos, culturales y festivales. En lo particular me siento muy satisfecho con lo logrado en el tema deportivo. Anteriormente, el deporte-espectáculo solo estaba “anclado” al sector gobierno, lo que no nos permitía generar esa marca de identidad, ya que cada tres años cambiaban las prioridades gubernamentales.

Una marca no se constituye solo por un logotipo y un buen “jingle”, esta se construye dándole continuidad a proyectos, mejorando las experiencias año con año. Hoy vamos por buen camino, no solo generando excelentes vivencias familiares, sino obteniendo muy buenos resultados. Por ejemplo, Jorge Ginther con “Caudillos”, que ganó su primer campeonato nacional en la Liga de Fútbol Americano, llenando el estadio olímpico de la UACH.

Los “Torres” con Savage, que también obtuvieron su primer campeonato en la Major Arena Soccer League, con un espectáculo muy emocionante. A su vez, Anwar Elías, con Club Dorados y Adelitas, mostró lo que se puede lograr entre el sector privado y público, teniendo la mejor afición a nivel nacional en básquetbol, tanto femenil como varonil; a la par comenzó una muy prometedora temporada en la Liga Estatal de Béisbol, en la que ya registró la mejor entrada, en su historia, en un juego de temporada regular. Han ganado cuatro campeonatos de la liga estatal de basquetbol varonil, quedando a un juego del título nacional de la liga femenil.

Así también, vemos a Carlos Laso y Anuar Talamás teniendo la mejor afición y excelentes resultados en su primera temporada, en la Liga Premier del Fútbol Mexicano. Y podemos hablar de más promotores deportivos que están trabajando por posicionar a Chihuahua como un destino atractivo, como es el caso de Los Apaches y Teporacas. Ahora, el reto es lograr que también esté en festivales y ferias.

