Desec, pro Chihuahua

En días recientes, se llevó a cabo la asamblea y el cambio de mesa directiva de Desarrollo Económico de Chihuahua A.C. (Desec). Terminando así el periodo de tres años del Ing. Sergio Mendoza, e inició el del Lic. Jorge Cruz C.

En otro tiempo, esto podría haber pasado sin ser visto con relevancia. Hoy por hoy, nos encontramos en tiempos donde la participación de la sociedad, y la búsqueda de continuidad, certidumbre y legalidad, son temas que pertenecen, y son un deber para la sociedad en general. Y es imprescindible, que los organismos empresariales sean capaces de dialogar, cara a cara, de manera siempre respetuosa, pero firme, ante autoridades y se trabaje en conjunto, y contrario a lo que YSQ y otros allegados ven en los empresarios, por el verdadero bienestar de la sociedad en su conjunto.

He tenido la fortuna, de ser testigo cercano, de evaluar, seguir y apoyar las iniciativas que se dan de manera cotidiana en este organismo empresarial, y teniendo dentro de sus vicepresidencias, el proyecto CHIHUAHUA FUTURA, es claro el objetivo de que todos los Chihuahuenses tengamos una mejor calidad de vida.

La iniciativa, surgida de los jugadores locales que invierten su dinero en la ciudad, enfocó su búsqueda donde estuvieran las condiciones similares a nuestra ciudad, en varias ciudades del mundo, y que hubieran desarrollado un plan de manera que se pudiera evidenciar el progreso real, no sólo de los negocios, sino de la sociedad en general, de la ciudad en su infraestructura, la apariencia y atractivo de la misma; en la educación, en la calidad de las labores y sofisticación o complejidad de sus productos, el respeto por el medio ambiente, y la habilidad de hacer negocios del ecosistema empresarial.

Y es justo decirlo, es también un gran interés, es que el salario real, de todos los ciudadanos empleados, sea suficiente, al menos para una vida digna, y no quedarse en ese borde inferior, sino mantener desarrollo y progreso para que el “aspiracionismo”, sea una verdadera oportunidad de vida. No para querer ser o parecer de un status social de escalación, sino de aspirar a ser capaces de vivir, sin tener que estar pensando ansiosamente, en el próximo día de pago. Ser felices, no por el mayor ingreso solamente, sino porque la ciudad nos da satisfactores; de manera importantísima, seguridad, y se pueden desarrollar las familias tranquilamente, y con facilidad de esparcimiento y diversión.

Parece cuento, parece novela de final feliz, pero es un proyecto real, que está en proceso, que va avanzando y dando resultados. Y Desec ha sido el motor de éste, impulsando a decenas de voluntarios e interesados en hacer de nuestra bella ciudad capital, un modelo de vida, y que parezca un sueño vuelto realidad para generaciones futuras, y nos sintamos orgullosos, de ver cómo la cuádruple hélice, sociedad, gobierno, instituciones educativas y empresarios, pueden trabajar juntos, dejando mezquindades y asuntos personales de lado, viendo que caminar juntos al mismo objetivo nos lleva más lejos, y nos hace un sociedad más justa, progresista, más segura y equitativa.

Los procesos sociales, ante estos proyectos, cambian las revoluciones y los golpes de Estado, por pensamientos, planes y acciones. Son realidades con raíces civilizadas y conciencias sociales de visión de largo plazo.

Me complace felicitar la gestión del Ing. Mendoza y hacer votos por el éxito del periodo que inicia del Lic. Cruz, que ponen su tiempo de manera altruista en buscar mejores condiciones de desarrollo y negocios, de bienestar e ingresos de los chihuahuenses.





Maestro en Administración de Negocios. Expresidente de Index Chihuahua