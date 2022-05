¿Desechar a priori reforma electoral?

En la última semana del Segundo Periodo Ordinario, del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados, llegaron a Mesa Directiva dos iniciativas enviadas por el titular del Ejecutivo federal.

La primera, el 26 de abril, por la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la que me referiré en otro momento, por ahora sólo puedo decir que atenta contra las instituciones y sus facultades, debilitándolas.

Posteriormente el 27 de abril, se recibió iniciativa de reforma constitucional en materia electoral, de la cual en los recientes días mucho se ha dicho y especulado sobre el contenido de la misma, sin embargo, hace falta un análisis a fondo de cada uno de los planteamientos que se proponen por parte del presidente López Obrador, en la cual toca fibras muy sentidas para la ciudadanía, pero con un alto grado de manipulación y mentiras.

No descalifico a priori la reforma, contiene planteamientos innovadores que la oposición podríamos complementar, robustecer, mejorar, como la disminución de los legisladores y senadores; por otro lado, encontramos lo que es el mayor despropósito en la reforma, “la desaparición del INE”, y esa es una razón de fondo para que la oposición digamos de nuevo NO a esta reforma constitucional.

El INE es hoy una de las instituciones más sólidas y confiables para la ciudadanía, además reconocida en varios países, el INE es garantía de procesos democráticos legítimos y transparentes, el intento una vez más por desacreditarlo y desaparecerlo para volver a la práctica de elecciones de Estado como hace 40 años, es una regresión de la que no fácilmente podríamos volver.

No me detendré mucho en los temas, pues aún estoy en la etapa del estudio, análisis y valoración, advierto y coincido con el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, que no hace falta una reforma electoral de fondo, lo que se requiere es mejorar los procesos actuales ya existentes, porque todo, absolutamente todo, es perfectible.

La discusión de esta reforma llegará a tiempo y en su tiempo a la Cámara de Diputados, por hoy, creo conveniente no desechar a priori todo el contenido de la misma, tenemos la obligación como diputados federales, de encontrar que parte si podemos apoyar e impulsar con mejoras, y en que definitivamente no la acompañamos; claro, esperando que Morena quiera escuchar, porque si eso no ocurre, sin duda, me atrevo a decir que no cuenten con el voto de la coalición Va x México.

Por lo pronto pedimos a Morena y sus legisladores, que concentren sus talentos en mejorar lo que sí es importante para los mexicanos, la salud, la economía y la seguridad. Seguimos sin medicamentos, sin médicos e instrumentación básica hospitalaria; seguimos con una inflación a la alza que hace inalcanzable la canasta básica y los principales servicios; seguimos con los más altos índices de muertes dolosas, desaparición y muerte de mujeres, niñas, niños y adolescentes.

A eso invito a Morena y al presidente, no dejemos lo importante, por lo urgente. México nos necesita a todos, trabajando por las familias de nuestro país. Los invito.