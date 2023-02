¿Desempleo en Chihuahua?

Chihuahua está en empleo pleno. De acuerdo a las últimas cifras presentadas por el INEGI, nuestra ciudad cuenta con una tasa de desempleo del 2.87%, mientras que en Ciudad Juárez es del 0.8%; en términos prácticos no existen personas que quieran trabajar y no encuentren trabajo.

Sin embargo hay dos grupos importantes que no tienen oportunidades de trabajo o no encuentran uno adecuado a sus capacidades y formación: el primer grupo es el de personas que estudiaron una carrera profesional y su profesión no tiene la demanda necesaria para ser contratada en una empresa, o el sueldo ofrecido para el puesto requerido no es suficiente para que decida emplearse; el segundo grupo es el de las personas de edad madura que no están siendo contratadas, aún con la experiencia y potencial que tienen.

Hay un grupo importante de la población que no están trabajando porque reciben una beca o una pensión social por parte del gobierno. Lamentablemente esta política social no ha ayudado en nuestro país a que las personas salgan de situación de pobreza, al contrario esta situación ha sumado a millones de personas a las cifras de la pobreza.

Según el Coneval, a nivel nacional, del 2018 a la fecha se sumaron 3.8 millones de personas a vivir en situación de pobreza, por lo que pasamos de 51.9 a 55.7 millones de personas en esa situación; y otro dato aún más lamentable es que la población en situación de pobreza extrema aumentó 2.1 millones, pasó de 8.7 a 10.8 millones. Tan sólo en nuestro estado, 110 mil personas viven en esa situación.

Para poder mejorar la situación laboral de nuestro estado tenemos una tarea importante las empresas, los trabajadores, las universidades y el gobierno.





Las empresas necesitamos:

- Contratar a personas que vivan cerca del centro de trabajo.

- Pagar mejor en base a la productividad.

- Capacitarlas para que sean más productivas y crezcan socialmente.

- Ser incluyentes y garantizar la paridad de género económico.

- Generar empleos dignos, con acceso a crecimiento, educación, alimentación y transporte.

- Buscar el perfil adecuado para cada puesto y capacitarlo para reducir la rotación.





De los colaboradores necesitamos:

- Actitud positiva para el trabajo.

- Estabilidad laboral.

- Compromiso con la empresa.





De las universidades necesitamos:

- Que, en conjunto con el sector productivo, diseñen carreras adecuadas a las necesidades del mercado laboral.

- Que formen profesionistas bien preparados y éticos.





De los gobiernos necesitamos:

- Transporte público eficiente y cómodo para que las personas lleguen a sus lugares de trabajo.

- Salud pública y seguridad social digna para las personas.

- Servicios básicos en los hogares y centros de trabajo.

- Incentivar a las empresas locales para que generen más empleos, con trámites más rápidos y sencillos, al igual que se hace con las empresas extranjeras y que ha dado un buen resultado.





Si bien, muchas veces vemos a las empresas como las únicas responsables de la situación laboral en nuestro estado, está claro que es un trabajo de la tetrahélice para mejorar las condiciones y oportunidades a las que nos enfrentamos, así como preparar el terreno para las nuevas generaciones que se estarán integrando al campo laboral en los próximos años.





Ing. Francisco Santini

Presidente Centro PERSÉ

f.santini@ripipsa.com