Desfondando a México.

No cabe duda de que el encargado de Palacio Nacional quiere desfondar nuestro país y tristemente lo está logrando.

Por un lado, la economía se está yendo a pique muy aceleradamente, por dos factores, por un lado, la pandemia que ha obligado a cerrar muchas empresas, algunas de ellas ya quebraron, otras están a punto de quebrar y otras todavía le están haciendo la lucha, pero estas empresas definitivamente no están pagando impuestos al no tener ingresos, no causan IVA, ni ISR.

Por otro lado, el encargado de Palacio Nacional ha ahuyentado las inversiones, tanto nacionales, como extranjeras, con todos los disparates que ya hemos comentado de cancelar el nuevo aeropuerto de la CDMX, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, que todavía no la terminan y al primer aguacero se inundó, sino lo más grave ha sido el trato que les ha dado a los inversionistas, por ejemplo los productores de energía eólica y la última, invitó a cenar a palacio a los grandes inversionistas nacionales y extranjeros y remato diciéndoles que aquí las leyes se cumplían y que la ley era el pueblo, y el pueblo soy yo, se fueron 300 mil millones que iban a invertir.

No cabe duda de que inversiones, que son las que generan empleos, bienestar y nos dan libertad y una vida mejor, no va a haber, porque el señor López no quiere el bienestar de los mexicanos.

La última, el señor López ordenó a la Cámara de Diputados que aprobaran la desaparición de 109 fideicomisos y que los 68 mil millones que tienen, se los dieran a él para que los maneje a su antojo. Ya sabemos a dónde van a ir, a sus programas clientelares que le den votos en el 2021, que es su prioridad y ya no le están alcanzando los recursos.

Mencionaré sólo algunos de estos fideicomisos. Fonden, Fondo Nacional para Desastres Naturales. Se acabó. Una helada fuera de serie, una lluvia enorme, un huracán como el que acaba de entrar en Cancún. Normalmente los estados o municipios no lo tienen contemplado en sus presupuestos y ese fondo servía para apoyar a que salieran de esa contingencia. Ahora a ver qué hacen, a rascarse con sus uñas ante fenómenos de la naturaleza.

Fondo para apoyar a los deportistas, que muchas veces tienen las habilidades, pero no tienen los recursos económicos. De por sí que nos falta mucho en este ramo, esos jóvenes que se dediquen a la vagancia.

Fondo para la investigación científica, desaparece, como si no nos interesara tener a nuestros propios científicos e investigadores. Cuando al mundo se ocurra descubrir algo, que nos lo pasen y nos llegarán los adelantos, pero con años o meses de retraso.

Fondo para las artes y la cultura. Es lo que menos le interesa al señor. Engañó a nuestros pocos artistas que tenemos, en campaña les dijo que ahora sí iba a haber dinero para que salieran adelante y muchos de ellos hasta hicieron spots apoyando a López, pero sólo fue un engaño más que él acostumbra.

Sólo falta que el Senado también lo apruebe y desaparecerán 109 fideicomisos que son muy útiles para los mexicanos.

Desfondando a México.