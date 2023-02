Desigualdades y contribuciones

Por: Fernando Sandoval Salinas

Me di un baño de pueblo, una vuelta en el Vive Bus y me encontré a mujeres con sus chongos improvisados, señoras de mediana edad cargadas de bolsas y problemas. Reflejan cansancio, fatigadas de cuidar hijos y “hacer negocio” en casa. Son parte de las miles de mujeres que día a día navegan la vida lejos de otras mujeres de su edad, flamantes, descansadas, libres, que no tienen que ocuparse de ningún quehacer mientras descansan en playas de Vallarta o Mazatlán, o van al “shopping”, más por vanidad que necesidad mercantil.

También vi a niñas y niños pidiendo una moneda. Mendigando comida, mostrando su carita triste de adultos precoces. Son parte de las cifras de Unicef: uno de cada dos niños, niñas y adolescentes mexicanos vive en pobreza; de éstos, 20% sobreviven en pobreza extrema. Son más de 4 millones los menores que llegaron este año pasado con hambre y frío, sin juguetes y sin escuela.

Frente a esta realidad se encuentran bancos con utilidades de ensueño y comercializadoras de alimentos con ganancias estratosféricas. En México los adinerados han visto crecer sus fortunas 33 por ciento desde el inicio de la pandemia hasta noviembre de 2022, y de cada 100 pesos de riqueza creados entre 2019 y 2021, veintiuno fueron a parar a los bolsillos del uno por ciento más rico del país, y apenas 40 centavos al 50 por ciento más pobre. Sólo Carlos Slim concentra más riqueza que la mitad de la población mexicana. Otra cara en donde el mundo vive el alza simultánea de la riqueza y la pobreza extremas. (www.oxfam.org/es/informes?text=Mexico )

Es tal la magnitud de los beneficios obtenidos por los más ricos del planeta en la pandemia que con sus ganancias de cuatro días bastaría para suprimir la pobreza extrema en México durante un año y con las de 42 días se eliminaría la pobreza general. (Oxfam)

Por ello, cuesta trabajo entender la conducta de los superricos que pareciera vivieran fuera de este mundo y poco parece importarles las profundas dificultades de las mayorías ¿Cómo hacerles entender que las mujeres, las niñas y niños pobres son parte de un mundo que urge cambiar porque forman parte de una mayoría desposeída, anticipando un mundo de espanto, mientras los más ricos se consumen en la obcecación que produce el dinero y el poder? ¿Cómo…? ¿En la misa de los domingos? No creo.

Algunas ideas apuntan a que se apuntale verdaderamente un gravamen federal a la riqueza con una tasa de 2 por ciento para quienes posean más de 20 millones de pesos, de 3 por ciento para quienes se encuentren arriba de 100 millones y de 5 por ciento para los milmillonarios, es decir, quienes tienen fortunas de más de 20 mil millones de pesos (mil millones de dólares). Esto sería suficiente, por ejemplo, para incrementar el gasto en salud pública federal en casi 40 por ciento.

De una cosa estoy seguro: quienes hoy defienden al INE, quienes les gusta hacer marcha tras marcha para “defensa de la democracia”, nunca se dejaron gravar, y de regresar al poder que perdieron, menos lo harán.