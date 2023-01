¿Despegará mexicana?

Por: Guillermo Luján Peña





La semana pasada, el presidente López anunció que su gobierno comprará a la desaparecida Mexicana De Aviación en 800 millones de pesos y que se la dará al Ejército, como le ha dado muchas cosas que no le corresponden, empoderando a las fuerzas armadas peligrosamente.

En este gobierno de transformación de cuarta, convirtió López al Ejército en albañiles para que construyeran el Aeropuerto de Santa Lucía, hoy llamado AIFA, Aeropuerto Internacional (que no tiene vuelos internacionales, excepto con Venezuela, que llegan a dejar a media noche a porros y revoltosos el servicio de ya sabe quién) Felipe Angeles, pretendiendo bajar costos, por la mano de obra gratis, pero el tiro le salió por la culata y le salió más caro que si hubiere contratado a una constructora particular, no a su consentida de Rioboo, esposo de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, la misma que plagió su tesis para recibirse de abogada y que López pretendía hacerla presidenta de la Suprema Corte.

Además, le ha dado al Ejército la construcción de la Refinería Dos Bocas, que no ha producido nada, a pesar de haberla inaugurado hace ya casi un año, les dio parte del Tren Maya, las aduanas de todo el país, quizás para que sus amigos, los narcos, que se han portado muy bien en las elecciones, puedan transitar con sus mercancías libremente. Para acabarla de amolar, les acaba de traspasar 120,000 elementos de la Guardia Nacional, otro fracaso más de su sexenio, ya que como policía civil que fue creada para acabar con la violencia en el país, no sirvió para nada. Un empoderamiento enorme al Ejército.

Ahora, dice López que le dará al Ejército la compañía Mexicana de Aviación, cuyo costo de entrada es de 800 millones, más los millones que les costará dar mantenimiento a 112 aviones que están parados sin usarse desde 2010. Fundada en 1921, Mexicana se convirtió en la línea aérea más importante de México, pero echarla a volar les va a costar más que fundar una nueva empresa aérea. Es como comprar una casa de 50 años de edad y remodelarla totalmente en apariencia, por dentro, en todo, mejor compra un terreno y construye la casa a tu gusto.

¿Cuánto les va a costar entrenar y capacitar al personal de aire y de tierra? Tendrán que habilitar hangares, ¿en el aeropuerto AIFA? Al final del día serán algunos miles de millones que tendrá el gobierno de López que erogar para poder echar a volar la línea aérea del Ejército.

En los 80, el gobierno federal llegó a tener fábrica de bicicletas, hoteles, restaurantes, cines, bancos, etc. Vendiéndolos en los 90 por incosteables, ya que casi todos tenían pérdidas y es que tan fácil como que si esta empresa no es mía, pero la manejo como si fuera mía, ya se imaginarán la cantidad de corrupción que eso genera.

Este gobierno de López parece dirigirse a como estábamos en los 80, hace 40 años. Ya ven que puso una compañía de gas en la CDMX, Gas Bienestar, que no ha servido para nada, puso una cadena de bancos del Bienestar, de donde miles de clientes se están saliendo por el pésimo servicio que presta ese banco. Ahora le quiere sumar una empresa de aviación.

El gobierno está para poner las condiciones necesarias para que haya inversiones y generación de empleos, como son carreteras, hospitales bien abastecidos de medicinas, seguridad a sus habitantes. El gobierno no es para ser empresario.

¿Despegará Mexicana?