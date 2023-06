Busqué el concepto de desperdicio y pocas veces he visto tantos adjetivos que describan una palabra, los que nos lleva a visualizar al desperdicio como algo que estorba, algo que tenemos que sacudirnos, algo sin valor, por otro lado, otros de sus conceptos nos llaman a aprovechar lo más que se pueda para no dejar ir lo importante.

No se cuándo ni por qué, se estableció que es de buena educación dejar ALGO en el plato de comida, y en cambio dejarlo limpio sin ningún residuo, es mal visto por algunos “educados”. Me imagino que alguien en la historia no quiso demostrar por orgullo que tenía mucha hambre, eso hubiera mostrado ansia, glotonería, debilidad o falta de sustento ante alguien importante o poderoso. Para mí es al revés, dejar un plato con alimento me parece de muy mala educación, por eso es tan importante servirse con moderación y pedir que no nos sirvan lo que sabemos de antemano que no nos comeremos. Imaginen las toneladas de alimento que se tiran a diario ¡Es un golpe duro para la naturaleza! y también una falta de respeto para el trabajo de todos los que participaron para que el platillo llegara a nosotros.

Pensemos en todos los productos que compramos, abramos la alacena, los cajones, todos esos recovecos en casas, oficinas, fábricas, etc. y seguro encontrarán muchas cosas que se quedaron ahí porque se compró un similar nuevo. Abran el refrigerador ¿Qué dejamos cotidianamente que se pudra?

El desperdicio viaja y forzosamente termina en algún lugar ¿Te puedes imaginar dónde termina todo lo que desperdicias? ¿Podrías haber regalado eso que se echó a perder cuando todavía tenía aprovechamiento?

Hay desperdicios biodegradables como lo vegetal, elementos que si desecháramos con responsabilidad nutrirán la tierra con esos componentes que vinieron de ella. Me da gusto ver que ya muchas personas hacen composta y no mandan a la basura estos residuos, porque ya revueltos con todo lo demás sólo generan gases contaminantes.

Ahora pensemos en ese monstruo llamado “Mercado Libre”: empaques ridículos, excesivos y contaminantes para recibir un capricho en la mayoría de las veces. ¿Dónde terminan esos residuos de cartón y plástico?

El desperdicio es un residuo, algo que queda ¿Pero de dónde vienen todos los desperdicios? ¿Quién los generó? ¿Por qué y para qué?

Cuando veo la inmensidad de ciudades en constante crecimiento, pienso en todos esos espacios desperdiciados, deshabitados, abandonados, que en vez de ser rescatados sigue la propagación de una mancha urbana irrespetuosa, que en su camino desperdicia el beneficio de la naturaleza.

Somos muchos en este planeta, demasiados, hay un desperdicio de consciencia, porque se cree que podemos multiplicarnos sin control y que sin naturaleza tenemos la posibilidad de vivir. Ya no son tiempos de familias grandes, son tiempos de reducir la población, no se trata de cuántos hijos puedo mantener, es cuántos más puede albergar el planeta sin perder su salud.

Desperdiciar es un concepto en el que hace falta razonar. No desperdiciemos el tiempo en seguir desperdiciando.

ROBERTA CORTAZAR B.