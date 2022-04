Despertares

Por Mario Ramírez

En cualquier deporte siempre será sano que sus instituciones más importantes estén sanas y fuertes, y el futbol es el deporte que más marcadas tiene esas jerarquías. Sin embargo la vida está constituida por ciclos, y estos no respetan absolutamente a nada ni a nadie. Razón por la cual algunos equipos poderosos quedan inmersos en una crisis cada determinado tiempo.





Existen casos donde las crisis duran tan solo unas cuantas semanas, cuyo ejemplo lo tenemos actualmente con en la liga mx con el Club América. El equipo más ganador de México llegó a ser el último lugar a mitad del torneo regular, sin embargo con la llegada de Fernando Ortiz al banquillo las águilas han reencontrado su camino y una racha de seis partidos al hilo ganando los han colocado a punto de finalizar entres los primeros cuatro lugares de la liguilla, que son los que califican a cuartos de final directamente.





Yéndonos más allá, hay casos que duran unos cuantos meses, ejemplo que se puede hallar en el Futbol Club Barcelona. El barca se encontraba hundido en la media tabla de la liga española cuando estaba bajo el mando de Ronald Koeman. El retorno de Xavi Hernández a su casa con la creación de la mediática xavineta le ha dado a los culés el segundo lugar general del torneo, que si bien en las últimas semanas ha entrado en una mala racha, la recuperación del equipo es más que obvia.





Mientas que a la par existen casos más severos que duran años, como el del Milan en la serie a y el arsenal en la premier league. Donde es verdad que no son los monstruos que han llegado a ser, pero tampoco son el equipo gris de media tabla de las más recientes temporadas. El Milan sigue peleando con todo la punta de la liga italiana que actualmente le pertenece y la defenderá hasta la última jornada por más complicado que se vea el escenario, su sequía de títulos de liga es ya de 11 años. Y el Arsenal se encuentra en puestos de Champions, que si bien no es un título, si es un logro, pues desde la temporada 2016-2017 los gunners han estado ausentes en la competencia más importante a nivel de clubes. Parece que Arteta por fin ha encontrado la fórmula.





Incluso si el América no esquiva el repechaje, la reacción es clara. A pesar de la mala racha en las últimas semanas del barca, la reacción es clara. Incluso si el Milan no gana la Serie A, la reacción es clara. A pesar de que el Arsenal sigue estando lejos de pelear por la Premier League, la reacción es clara. Los ciclos y crisis son comunes e inevitables para cada club en el futbol, y es verdad que estos ejemplos mencionados no significan un campeonato para sus equipos, sin embargo es un despertar bastante evidente, es una indicación de que se ha retomado el camino correcto y nadie está más consciente de ello que sus mismísimos… rivales.





