Despilfarro “cultural”

Por: Lilia Aguilar Gil





Las obras de relumbrón son la característica de esta administración y parece también la del Municipio de Chihuahua. Creen que trascienden o lucen a través de la “majestuosidad”, sin darse cuenta que, detrás de ello, no queda nada porque esas obras son efímeras. A la Torre Centinela, obra y acción que no resuelve la inseguridad en el estado, se une la obra teatral “La Golondrina y su Príncipe” que costará cerca de 35 millones de pesos (casi 2 millones de dólares). Destinar esta cantidad de recursos es un despilfarro.

La Secretaría de Cultura del estado tiene un presupuesto de 134 millones de pesos, y la obra representa la quinta parte de ese recurso, que no es menor, porque no está siendo un gasto analizado y que permee en la gente; el móvil de esta decisión no es el beneficio de la gente, sino de las autoridades que empujan esta decisión.

¿Cuál es el problema de fondo aquí? Que la presentación de esta obra no obedece a ningún plan o programa cultural, que se trata, como siempre, de tiros al aire, de ideas sueltas, de gastos que no son inversiones, y ese es el más grave error. No entienden que este tipo de espectáculos no le dan a Chihuahua ni a su gente “proyección nacional y mucho menos internacional”.

Las instituciones culturales tienen entre sus responsabilidades la de promover y difundir las expresiones artísticas y culturales, impulsar la educación artística y cultural, dotar a la infraestructura cultural de espacios y servicios dignos, trabajar en favor de la preservación, promoción y difusión del patrimonio y la diversidad cultural, al tiempo que apoya la creación artística y el desarrollo de las industrias creativas para reforzar la generación y acceso de bienes y servicios culturales, además de promover el acceso universal a la cultura.

La intención de esta crítica no va en el sentido de reclamar que se invierta en la cultura, pues esta es parte de las obligaciones de todos los estados y gobiernos, el patrimonio vivo es un importante factor del mantenimiento de la diversidad cultural. La responsabilidad no es menor, destinar 35 millones de pesos en una obra de 12 presentaciones, es decir, cada función costará casi 3 millones… el dinero no da una “cultura con eventos de alto nivel”, pero no lo entienden y tampoco les importa.

Sin en embargo han decidido recortar recursos o definitivamente dejar morir eventos como el Festival Internacional Chihuahua, la Feria del Libro en Ciudad Juárez, la Muestra Estatal de Teatro digna y la Feria del Libro en la Ciudad de Chihuahua, orquestas infantiles comunitarias, atención a pueblos originarios y cultura infantil, entre otros.

¿Cuál es el plan? Esa es la pregunta que me hago siempre al ver las acciones y decisiones del gobierno estatal y que ahora se suma el violento y misógino alcalde de Chihuahua. Y la respuesta sigue siendo: el plan es que no hay plan. Las obras de relumbrón son como cuentas de vidrio, lucen mucho, encantan, pero no sirven de nada.

La lección de humanidad, amor y generosidad de esta gran obra de Oscar Wilde quedará opaca por los gobiernos estatal y municipal que terminan emulando a esa realeza feliz, que ni con una estatua gigante logran ver más allá de su mundo.