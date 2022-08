Por: Juan Humberto Ortiz

Son ya muchos los acontecimientos sobre los que he escrito estos últimos años en los que he abarcado temas económicos, sociales, políticos, de educación y salud, del Estado de derecho, y hasta la fecha no he visto mejorías sustanciales o al menos disminuidas en sus consecuencias.

También, hace tiempo ya, que detecté cuál es el principal problema que aqueja a nuestro país, de hoy e históricamente, y el cual no nos permite avanzar en nuestro anhelo, así quiero pensarlo, que tenemos de llegar a una sociedad más desarrollada e integrada, no con una integración alrededor de un himno o una bandera o una virgen, sino con una integración social, política y económica donde todos los mexicanos gocen de libertad y de las mismas oportunidades. El problema, que es un flagelo, es el del desprecio que tenemos por la ley. Esto nos lleva a un desprecio por el orden y a que nuestras ciudades, ya sean ricas o pobres, sean un caos, tanto en su planeación como en su crecimiento. Y así tenemos ciudades ricas sin agua, ciudades industriales a merced de bandas delincuenciales.

La ausencia del Estado de derecho es la primera víctima de este desprecio por la ley. Y es un factor que ha limitado desde el siglo pasado la inversión en nuestro país, tanto la nacional como la extranjera. Por eso tenemos que dar grandes cantidades de subsidios, así como regalando terrenos a las empresas para que se establezcan en el país, porque ellas deben compensar los costos de la corrupción, de la inseguridad y la incertidumbre que provocan los mismos gobiernos que hoy por hoy son los principales violadores de la ley y son el ejemplo para el resto de la sociedad: “El que no tranza no avanza”.

La narrativa nacional está plagada de ejemplos de este fenómeno, en especial por las personas en cargos de autoridad o de elección popular. Son tantos que sería más sencillo enumerar los casos en los que se cumplen las leyes, desde el modesto policía de un municipio enclavado en la sierra que ha sido cooptado por el grupo delincuencial local hasta el mismísimo presidente de la república, que no respeta las leyes, ni siquiera las que el mismo ha promulgado, llegando al extremo de mofarse de ellas.

Siguiendo su ejemplo, tenemos a los personajes más ricos del país que en su g mayoría han amasado sus fortunas a la sombra del poder, mediante contratos leoninos y a modo, con el correspondiente “moche” a la autoridad o sus representantes.

¿Cómo podemos pensar que el país está en el camino del desarrollo, si no respetamos lo más elemental que es el respeto por la ley?

México no se desarrollará de una manera armónica e igualitaria, si no se presta atención a este problema. Seguiremos “cojeando” en vez de avanzar hacia el país que todos deberíamos desear. Por ello es muy importante el que pongamos mucha atención al elegir a quienes nos representen. Por algo debemos empezar, así como de la disciplina personal al rechazar la corrupción como sea que esta se presente. Algo muy difícil de hacer cuando vemos que, el mundo a nuestro alrededor, funciona de la otra manera.