Por: Mario Ramírez





Es de conocimiento general que el futbol tiene uno de los reglamentos más antiguos en el mundo del deporte, es por eso que la llegada de la tecnología y el video arbitraje eran tan ansiados y esperados por los clubes y aficionados de todo el planeta, el presenciar un juego más justo era ya la prioridad máxima de este balón. Sin embargo desde su implementación oficial, su disminución de polémica ha sido prácticamente nula e incluso en algunos países hasta ha incrementado ¿Pero por qué? es así como aterrizamos al VAR en el futbol mexicano.

Un árbitro debe conocer a la perfección la disciplina que sea que esté calificando, o como mínimo debe entender el contexto de la misma, de lo contrario su criterio carecerá de sentido. Y por más agresivo que pueda sonar el siguiente comentario, el nivel de inteligencia que tienen los árbitros de la Liga MX es realmente preocupante, tanto de los jueces que operan el VAR, como de los jueces en cancha, pues no sólo demuestran que jamás en su vida patearon un balón, sino que además ponen en cuestionamiento sus capacidades mentales hacia el ojo público. La serie de errores que estos han alcanzado superan lo ridículo y rozan en lo estúpido.

El problema del VAR desde luego que no es exclusivo de México, hasta en las mejores ligas del mundo se han presentado todo tipo de contrariedades, el caso es que los ejemplos ridículos son muy fáciles de encontrar en nuestra liga. El más reciente se vivió este fin de semana en los últimos minutos del partido Cruz Azul vs Toluca, donde en una jugada aérea Sebastián Jurado, arquero de la máquina, despejó el balón con el puño en medio de un salto común y corriente, sin embargo al aterrizar de ese salto terminó cayendo en la pantorrilla de un jugador del Toluca, lo cual derivó en expulsión para Jurado, penal para Toluca y la pérdida de puntos para Cruz Azul. Estamos hablando de una persona a la que literalmente le pagan por mantener balones fuera de su arco, no se sabe que esperaba el arbitraje mexicano en esa jugada ¿Que el portero no hiciera su trabajo? ¿O que se mantuviera flotando en el aire hasta que se libere su zona de aterrizaje? Como se dijo, ridículo rozando en lo estúpido. Y este sólo ha sido un ejemplo, se podría mencionar la expulsión a Rotondi del mismo Cruz Azul o los golazos anulados de Álvaro Fidalgo y Alexis Vega, todo en este mismo torneo que no va ni a la mitad, pero convertirían este escrito en uno eterno.

Error del VAR por indicarle al árbitro central que debe revisar una jugada que él, en principio, había juzgado correctamente, error del árbitro central por ser tan influenciable e inseguro de su propio criterio y ceder ante la presión del VAR, error del VAR por mandar revisar una jugada que no tiene el más mínimo motivo de ser revisada si se conoce el contexto de este deporte, error del árbitro central por ser mentalmente débil y no tener la fuerza suficiente para cargar con el peso de ser la decisión final. Error del arbitraje en general por no tener la inteligencia ni el conocimiento suficiente para juzgar este deporte y error del arbitraje en general por ser el cáncer… del futbol.





Mario Ramírez / @LaFutboliza