Detengan el mundo: ha muerto Quino

Este lunes la intención era analizar una semana cargada de pirotecnia, desaciertos y desgracias políticas. Sin embargo, decidí poner pausa a esos temas para concentrar estas líneas en un hecho que sí ha cimbrado a todos, sin importar si viven en Chihuahua o en Buenos Aires: la muerte de Joaquín Salvador Lavado Tejón.

¿Y quién era este señor para que suspendiera todo análisis de la deprimente realidad política chihuahuense, mexicana y mundial?

Pues, nada menos que el creador de Mafalda, la célebre protagonista de la tira cómica más popular del mundo hispanoparlante, la cual firmaba con su pseudónimo “Quino”.

El dibujante humorista falleció en Argentina a los 88 años como consecuencia de un accidente cerebrovascular. El hecho provocó que el presidente argentino Alberto Fernández decretara un día de luto nacional. De ese tamaño es la pérdida del gran Quino, la voz y conciencia, no sólo de Mafalda sino también de Susanita, Manolito, Libertad y Felipito.

Contrario a lo que mucha gente piensa, la famosa historieta ya no se publicaba. Fue entre los años 1964 y 1973 cuando se publicaron y su contenido es tan actual como si fueran publicadas el día de hoy.

A través de sus tiras cómicas, Quino dio voz a una niña contestona, rebelde, exigente y criticona en un entorno político complicado en América Latina abrazado por la Guerra Fría.

Hay frases de la famosa tira cómica que quise rescatar, que ilustran el entorno político en el que vivimos ahorita.

“Si alguien golpea tu mejilla izquierda, ve y aprende karate”, dice Manolito el emprendedor amigo de Mafalda. Esta frase aplica muy bien para las diferencias públicas que el gobernador Javier Corral sostiene con la alcaldesa de Chihuahua, quien se cansó de poner la mejilla y aprendió karate.

“Progreso son los viajes espaciales y no el almacén de tu papá”, le dice Mafalda a Manolito, quien responde hábilmente: “Pero ¡si el cosmos también me interesa! Tengo en vista sucursales”, frase que bien aplica al prejidente López Obrador, quien siempre sabe aprovechar cualquier crítica para llevarla a su terreno y no ceder ni un ápice.

“La voluntad debe ser la única cosa del mundo que cuando está desinflada necesita que la pinchen”, dice Felipito. Frase que aplica perfectamente a la situación de conflicto que se vive entre el gobierno de Morena y los productores agrícolas, a quienes le han robado al agua sin diálogo de por medio. Ojalá pronto pinchen la voluntad presidencial para que, en vez de imposiciones e indolencia, exista voluntad para dialogar.

Y una clásica: “Papá, ¿podrías explicarme por qué funciona tan mal la humanidad?", que aplica a la actual atmósfera en la que despreciamos las vacunas, creemos en las noticias falsas y votamos populistas.









ULTIMALETRA

Descanse en paz, Quino. Tu humor pinta a la política en América Latina, a más de cinco décadas de nacida Mafalda.

luisruben@plandevuelo.mx