Deuda, sello de Morena, menor “bienestar” para México

El Paquete Económico para 2025 propone ingresos de 8.05 billones de pesos, pero el gasto alcanzará los 9.3 billones de pesos, generando un déficit histórico de 1.6 billones de pesos. ¿Qué significa esto? Que el gobierno está gastando más de lo que tiene, dejando el pago de la cuenta a las generaciones futuras.

Como lo he venido declarando en diversos medios y en rueda de prensa que Sistema PAN ofreció a medios de comunicación locales, este Paquete Económico está hecho con cifras fantasiosas, sobre estiman los ingresos y sub estiman el gasto, lo que presionara las finanzas nacionales en el primer semestre de 2025, por tales razones el déficit presupuestal no será de 3.9% como se viene proyectando por el oficialismo, sino que llegará incluso a rebasar el 5%, al tiempo.

La deuda que ha crecido durante el régimen morenista en poco más de 80%, como nunca antes en la historia, utilizada para financiar proyectos fallidos que seguiremos subsidiando el resto de los años, no bastandoles, ahora proponen un listado de trenes que correrán la misma suerte, nunca serán autosuficientes y las y los mexicanos pagaremos su gasto de operación para siempre.

Mientras tanto, la falta de mantenimiento en la infraestructura federal, incluídos los más elementales para la ciudadanía como hospitales, escuelas y carreteras, en los primeros dos casos no tienen un solo peso presupuestado desde hace seis años, y en el segundo caso, el presupuesto se ha reducido y esta bajo una gran opacidad, lo peor, este paquete económico tampoco los considera. Sin inversión en infraestructura para la mayoría de los estados y municipios, sin inversión para el campo, los estados como Chihuahua, tendrán que continuar atendiendo en la medida de sus posibilidades, la doble sequía, la que nos llega por la naturaleza y la de falta de recursos.

Es importante decirle a las y los mexicanos que nos leen, que las facturas de Morena no las pagarán ellos, las pagará el pueblo de México. Con la nueva deuda del régimen cada mexicana y mexicano deberá en promedio $ 140 mil pesos, la nueva deuda que hoy propone Morena, mañana no la cobrará con más impuestos, la verdad es que México no se puede construir con deuda, por eso, las y los diputados de Acción Nacional hemos levantado la voz, hablando con claridad, para señalar que la deuda adquirida no se ha utilizado para mejorar la calidad de vida de las y los mexicanos, nada más lejos de eso, pero sí, los más grandes beneficiados con dicha deuda son y han sido, precisamente los hoyos negros con los que carga el país y que se han convertido en un gran lastre, PEMEX y la CFE.

Los innombrables de Manuel Bartlett y Octavio Romero Oropeza, dejaron en quiebra estas empresas, antes productivas hoy públicas, por obediencia de las mayorías en las Cámaras del Congreso de la Unión; y tramposamente, en la ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2025, se absorbe parte de la deuda que cargan estos hoyos negros, ¿quiénes pierden?, por supuesto, las y los mexicanos, hoy tenemos menos presupuesto para salud, educación y seguridad, por otro lado, desaparecen la rendición de cuentas y la transparencia, para seguir protegiendo a estos delincuentes de la política mexicana, quienes son parte de la 4T. En resumen la deuda de Morena y aliados esta muy lejos del “bienestar” que dicen buscar.

Desde el PAN, defendemos un México con finanzas responsables que pongan a la gente primero. Exígimos un país donde cada peso que gaste el gobierno se refleje en más oportunidades, mejor seguridad, mejor educación, salud y bien común para todas y todos. Seguimos.