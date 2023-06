Devolución de saldo a favor de ISR negado por el SAT: Medios de defensa disponibles

BARRA MEXICANA, COLEGIO DE ABOGADOS DE CHIHUAHUA A. C.

Por: Marcela Gardea García (*)

Colaboración

Recientemente transcurrió el plazo en que las Personas Morales (3 de abril de 2023) y Personas Físicas (2 de mayo de 2023) cumplieron con su obligación de presentar la Declaración Anual del ejercicio fiscal 2022 para efectos del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Por regla general, tratándose de Personas Físicas inscritas en el RFC, bajo el Régimen de Ingresos por Salarios y en General por la Prestación de un Servicio Personal Subordinado, la obligación de presentar la Declaración anual, recae en el patrón, sin embargo existen excepciones en las que el propio asalariado tiene la obligación de presentar su propia Declaración, como aquéllos que tuvieron ingresos en el ejercicio por más de $400,000.00 pesos, los que tuvieron dos o más patrones de manera simultánea o los que dejaron de prestar servicios antes del 31 de diciembre del respectivo ejercicio, y además, también existe la posibilidad de que el contribuyente opte por presentar su propia declaración si así lo decide.

El motivo por el que los contribuyentes asalariados optan por presentar su declaración, es porque usualmente a muchos les resulta un saldo a favor por las deducciones personales autorizadas que tuvo en el ejercicio, por citar algunos ejemplos, los gastos médicos, dentales, hospitalarios, lentes ópticos, primas de seguros de gastos médicos, intereses reales por créditos hipotecarios para casa habitación, entre otros.

Sin embargo, en muchas ocasiones, el Sistema de Devoluciones Automáticas les niega la devolución de su saldo a favor, entre otras razones, porque no coinciden los datos de las retenciones que declaró su patrón o porque éstas no fueron enteradas al SAT, o bien porque algún dato previamente cargado de forma automática en la base de datos el SAT, no coincide con la manifestada por el contribuyente; circunstancia que no siempre es atribuible al contribuyente.

En ese sentido, se sugiere a quienes se les haya negado su devolución automática de saldo a favor de ISR del ejercicio fiscal 2022, o que no saben el estatus en que se encuentra dicha devolución, se acerquen a profesionistas en el ramo fiscal, o incluso a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), esta última que además es de asistencia gratuita, para verificar que efectivamente la negativa de la devolución hubiera sido legal.

Lo anterior se sugiere porque aún y cuando en la declaración del ejercicio se hubiera negado la devolución que se solicitó de manera automática, ello no implica que el contribuyente hubiera perdido el derecho a volver a solicitar su saldo a favor; máxime si cuenta con la documentación que soporte lo manifestado (facturas, pago, etc.). De ahí la sugerencia de obtener asesoría ya sea de forma gratuita acudiendo a la Prodecon, o con algún contador público o abogado fiscalista de su confianza, para que quienes se encuentren en dichos supuestos, obtengan la orientación y asesoría adecuada, pues tienen oportunidad de volver a solicitar el saldo a favor del ISR que se generó, y en caso de que la Autoridad Fiscal insista en la negativa de forma ilegal, se presenten los medios de defensa que se encuentran a su alcance para recuperar dicho saldo a favor, incluso con intereses, mismos que de manera enunciativa pueden ser: Quejas y Reclamaciones ante la Prodecon, Recurso de Revocación ante el propio SAT, o bien, Juicio Contencioso Administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

01 de junio de 2023.

*Abogado litigante. Presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados de Chihuahua.