El día cero es llamado así para hacer referencia al día en que una ciudad se encuentre imposibilitada para abastecer de agua a su población, esto como consecuencia de diversos factores, unos totalmente naturales y otros relacionados con la gestión y manejo del agua, es decir, totalmente humanos.





En esta, nuestra casa común, ya hemos sido testigo de esta condición que se ha presentado en algunas ciudades, en África una de sus ciudades más importantes, la Ciudad del Cabo, ya vivió ese día cero y en México, la zona metropolitana de Monterrey, la cual, según varios autores, es recordada como una de las peores crisis hídricas experimentadas por una zona metropolitana de tamaño considerable y esto ocurrió a pesar de que las autoridades implementaron un plan de restricción en el uso del agua, lo cual nos deja claro que la gestión y la gobernanza hídrica no es algo que pueda darse de la noche a la mañana y que lo que se haga o deje de hacer hoy surtirá efectos en el mediano y largo plazo. Esto debe servirnos de referencia para crear una consciencia con “sc”, puesto que la consciencia es la capacidad del ser humano para percibir la realidad y reconocerse en ella, mientras que la conciencia es el conocimiento moral de lo que está bien y lo que está mal; la crisis hídrica no puede ser atendida y percibida desde “fuera” necesitamos reconocernos dentro de ella para poder generar las mejores estrategias y mecanismos que nos permitan revertir esta condición.

Y cuando hablo de esta consciencia, no me refiero únicamente a la consciencia ciudadana, sino también a la consciencia productiva y empresarial, porque es aquí en donde se emplea el mayor volumen de agua y por consecuencia, también deberá ser el área a la que se le exija más en cuanto a la gestión, retribución y atención de sus impactos; es urgente que estos sectores despierten y hagan lo propio por reducir sus huellas hídricas; por supuesto que la ciudadanía tenemos mucho qué hacer en este sentido, como evitar los jardines de alto consumo de agua, es aberrante; existen los xerojardines o jardines xerófitos, que son aptos para nuestras condiciones climáticas e hídricas y ¡son hermosos! Pero necesitamos el cambio de paradigma; el cuidado del agua en el hogar, reusando el agua de la lavadora, lavándonos los dientes empleando un vaso de agua, no directamente del grifo y así, hay muchas estrategias que estoy segura, la mayoría conocemos, pero no implementamos… En ocasiones me da la impresión de que pensamos que a nosotros nunca nos pasará el llegar a ese día cero, sin embargo, es urgente y prioritario el despertar de las consciencias, el saber compromete y hoy día hay mucho conocimiento, necesitamos llevarlo a la acción, pues de lo contrario el día cero está cada vez más cerca. Querido lector, aprovecho para recomendarle escuchar el podcast “Sed: La Advertencia”, en el cual se narra la angustia de vivir un día cero, espero toque lo más profundo y nos mueva a cambiar hábitos que sean mucho más sostenibles.





Integrante de la Asociación de Editorialistas de Chihuahua A.C.