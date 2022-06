La fuente de agua de la que mayormente dependemos cuando abrimos el grifo está fuera de nuestra vista… dependemos de mantos subterráneos de los que no hay certeza en cuanto a cantidad pero, pensando algunos que se trata de un acto de magia, con tan sólo un toque, el vital recurso aparece ante nuestros ojos.

Debemos poner entonces más atención en lo que no se ve: si pensamos que el agua de las presas y la que está ante nuestros ojos es la que nos abastece, me permito compartirle que, de esa -cada vez más poca- agua que vemos, sólo dependemos en casi un 4% mientras que, los mantos subterráneos –por cierto sobreexplotados en más de la mitad de los casos- nos abastece en poco más del 96%.

Sin embargo, si se quiere insistir con el ilusionismo, lo diré de esta manera: de la misma manera en la que aparece el agua, se nos está esfumando. Lo que no resulta una ilusión ni un acto de magia es que el día cero, que puede definirse como el momento en el que una comunidad se ve limitada para satisfacer sus necesidades hídricas, está llegando.

El temido apocalipsis del agua no está más lejos de lo que pensamos; pesar de estar acostumbrados a la comodidad de contar con agua e incluso que para algunos no tenga costo, hemos terminado con este vital recurso no sólo para nosotros mismos, sino incluso agotando el de quienes por años han padecido la falta de acceso.

De acuerdo con el Observatorio de Seguridad Hídrica del Colegio de México, suponiendo que la cantidad de agua recuperada de lluvia fuera la misma que se extrae, se llega al día cero. Sin embargo, se habla de apocalipsis no sólo por hablar, sino porque en Chihuahua no sólo extraemos mucho más allá de eso.

Si a lo anterior le sumamos el hecho de que, de acuerdo con el Monitor de Sequía del mes de junio, en Chihuahua más del 40% del territorio -alrededor de 33 de los 67 municipios- padece sequía severa y que el casi el 30% del estado presenta sequía moderada, coincidirá con quien le escribe, que nos espera un desastre. No es exageración: las anteriores cifras contrastan con las mediciones hechas en el mes de mayo de 1980, cuando en Chihuahua 46.93% del territorio atravesaba por una situación de “anormalmente seco” y el 24.54% del territorio tan sólo presentaba “sequía moderada” sin alcanzar los niveles de “sequía extrema” y “sequía excepcional” respectivamente, es decir, los niveles más graves de los que se tiene registro.

Si persiste la creencia de que, como por acto de magia recuperaremos el agua, alargaremos su abasto o alguien más solucionará la situación, estaremos en problemas muy serios, tal como en Nuevo León. Cada vez con mayor frecuencia y en más colonias la queja de desabasto de agua se ha vuelto lastimosamente común y si bien existe un acceso desigual al agua y persiste la gestión democrática de la misma, necesitamos llevar a cabo no sólo planes, sino emprender acciones conjuntas, ya que como dijo H. Ford: “La mayoría de las personas gastan más tiempo y energías en hablar de los problemas que en afrontarlos”.