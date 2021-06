El 6 de junio ya pasó y en mi opinión la civilidad de los mexicanos y los chihuahuenses se manifestó, estimado lector, un gusto nuevamente encontrarnos, parecía que no llegaba el día, pero mire, ya pasó, ¿cómo le fue de día de votaciones? ¿Lo logró? Espero que sí, en mi experiencia vi filas largas por las precauciones que tuvimos que tomar para llevar a cabo la votación en medio de la pandemia, pero lo logramos, las casillas sí se pudieron instalar en un 100% en el municipio de Chihuahua, y la participación fue bastante copiosa.

Los resultados los puede consultar, en la dirección del PREP https://prep2021chih.org.mx/ y constatar por ud. mismo cómo la elección la decidimos los ciudadanos con nuestra participación tanto en la integración de las casillas como en el acudir a votar.

La democracia ha sido un proceso que los seres humanos hemos ido construyendo a lo largo de la historia de las sociedades, debo mencionar que no es de los sistemas más usados por los humanos, pero creo que es de los mejores, ya que los humanos nacemos en sociedad, y es en conjunto como debemos tomar las decisiones que nos atañen a todos.

El domingo el país se expresó, vemos cómo en diferentes regiones las decisiones son diferentes, de acuerdo a las situaciones particulares de cada espacio geográfico, pero aquí aprendemos que todo está en evolución y es importante que los que nos gobiernan que son sólo seres humanos igual que nosotros, recuerden eso, porque pierden el piso y se les olvida que son como nosotros, los de a pie, los de la calle.

Es ahora nuestra obligación estar pendientes de revisar el actuar de todos y cada uno de los que son actores políticos y a los que les hemos depositado nuestra confianza, porque el compromiso no termina el día de la elección, al contrario, apenas comienza.

Lo invito a seguir participando, intégrese a la asociación de sus vecinos, si no existe fórmela, a medida en que nos involucremos todo mejorará, no me cansaré de decírselo, y le agradezco que me lea y me acompañe, sigo a sus órdenes y nos encontramos aquí en otra ocasión.

Abrazo fuerte y a seguirle en esta hermosa oportunidad que nos da la existencia de vivir.