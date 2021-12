Día de las personas con discapacidad

Por: Paulina Morales Fragoso

El 3 de diciembre se celebra el día internacional de las personas con discapacidad. Esto con el objetivo de promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad, así como concienciar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural.





¿Qué es discapacidad?

Según la Organización Mundial de la Salud, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive.

La discapacidad se da cuando a una condición específica se le suma una barrera social.

Una barrera social se entiende como un obstáculo, ya sea un objeto, idea o sentimiento que una persona presenta frente a la discapacidad desfavoreciéndola. Como pueden ser de comunicación, infraestructura, laboral, académico, cultural o de salud.

La inclusión es un conjunto de procesos y de acciones orientados a eliminar o minimizar las barreras que dificultan el aprendizaje y la participación

Todo esto, quiere decir que una persona tendrá una discapacidad mientras que la sociedad no le dé la importancia adecuada hacia sus condiciones.

En el momento en que la persona puede solucionar sus limitaciones, deja de tener una discapacidad.





¿Qué tipos de discapacidad existen?

- Motriz

Se caracteriza por la disminución parcial o total de la movilidad de uno o más miembros de tu cuerpo

- Auditiva

La pérdida total o parcial de la percepción de los sonidos.

Se divide en profunda e hipoacusia.

- Visual

Se refiere a la ausencia total de percepción visual o percibir luz sin lograr definir qué es o de dónde proviene.

- Intelectual

Cuando una persona no tiene la capacidad de aprender a niveles esperados y funcionar normalmente en la vida cotidiana.





Lamentablemente las personas con discapacidad tienen una mayor probabilidad de ser discriminados. Con esto me refiero a todos los ámbitos, desde en la sociedad, educación, empleo, hasta puestos políticos.

En las escuelas no siempre se tiene la facilidad de incluir a una persona con discapacidad. No sé cuenta con la preparación necesaria para cada tipo de discapacidad. Como lo es la Lengua de Señas, libros en Braille, rampas, diversas actividades para cada tipo de aprendizaje. Y sí, existen escuelas especiales, pero todos tenemos el derecho de asistir a una escuela con todos los demás niños.

En los empleos también son discriminados. Tienen una gran tasa de desempleo. Tal vez las personas piensen que no son capaces de realizar algún trabajo, pero sí lo son. Capacítenlos así como lo hacen con todas las demás personas.

En la sociedad en distintas maneras se les hace menos. No es correcto decirles minusválidos, cieguitos, sorditos, angelitos, inválidos, como manera despectiva. Son personas, igual que tú y yo, y merecen respeto. Está bien decir que son personas con discapacidad, personas sordas, personas ciegas o simplemente su nombre, o pregúntales cómo prefieren que se refieran a ellos.

Y en general en la ciudad o en cada lugar es raro que esté adaptado a las personas con discapacidad. No hay rampas para silla de ruedas, y si las hay no son funcionales. No hay textos en Braille, ni siquiera en los restaurantes hay un menú en Braille. Pocas personas saben Lengua de Señas. Muchas personas no saben tratar o les da miedo hablar con personas con discapacidad.

Falta mucha inclusión. Falta mucho por hacer. Pero podemos empezar por nosotros mismos.