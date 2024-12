Diciembre: corte de caja 2024

“No ames lo que eres, sino

lo que puedas llegar a ser”

Miguel de Cervantes (1547–1616)





Sin duda, a los mexicanos nos gusta tropezar siempre con la misma piedra, en un mes que finaliza el año, se consumen más alimentos chatarra, se come más, se ingieren más bebidas alcohólicas y por supuesto más drogas. La gente se endeuda sin cautela. Hay más muertos y heridos por accidentes viales a pesar de que las autoridades año tras año, reabren el tradicional programa Paisano, como burdo talismán mágico para evitar accidentes en las carreteras, despegando operativos de cientos de servidores públicos de los tres niveles de gobierno. Peor harían si no lo hicieran y dejar de “taparle el ojo al macho”, diría alguna vez un obispo en Ciudad Juárez en su sacra homilía.





Si existe alguna duda, sencillo es consultar con una docena de fuentes institucionales serias, así como páginas de organismos internacionales dedicados a estadísticas, encuestas e investigaciones. Los mexicanos somos por naturaleza irresponsables al conducir un automóvil, por falta de pericia, facilidad extraordinaria en conducir sin licencia, peor aún alcoholizados, lo que nos coloca en 7º lugar mundial en accidentes viales (OMS). En el consumo de comida chatarra y grasa como consecuencia de “gordura” somos el primer lugar mundial con toda la estela de enfermedades adjuntas.





De acuerdo con un estudio del ITESM y la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes, el 85% de los mexicanos piden fiado, principalmente enseres del hogar (véase Electra, Coppel, etc.) Pareciera contra corriente pero en México predomina el ahorro informal, el problema es la práctica compra a crédito más que el ahorro (INEGI). En México, el 56.9 % de los hogares tienen algún tipo de deuda, ya sea hipotecaria, préstamos personales, etc. Irónicamente el resto no tiene deuda porque no les fían.





Difícil también resulta ahorrar cuando las familias más pobres gastan $9,500 por atenderse anualmente, (incluyendo herbolaria) al resultar un incremento de un 40% de 2018 a 2023, muy a pesar de que los servicios de salud a decir de Obrador son mejores que los de Dinamarca. Ello contra el dictamen de expertos encabezados por Julio Frenk en el caso del Covid al indicar la pérdida en vidas de 600 mil mexicanos por el criminal tratamiento de la pandemia, donde pudieron haberse salvado 224 mil seres humanos.





En seguridad, cerraremos el año con más de 22 millones de víctimas de delitos y de 2018 al 2024 se habrán registrado 220 mil homicidios, en un país con amplias regiones dominadas por el crimen organizado, pese a que la principal “doctrina” presidencial fue combatir la delincuencia. En corrupción el caso de Segalmex con más de 15 mil millones y todos los culpables libres fue el sello distintivo que caracterizó al régimen de Obrador que ha decir de él: “fue el único caso de corrupción”. De acuerdo con una encuesta de la asociación Mexicanos Contra la Corrupción, reveló que más del 50% de los encuestados creen que la corrupción aumentó.





Cerraremos el año con información fidedigna del Instituto Mexicano para la Competitividad donde cada mexicano debemos $247 mil pesos a causa de la deuda impagable del gobierno de la república acumulable desde 1824 (Goldsmith and Company) a la fecha de $16.4 billones de pesos. De los cuales $6 billones corresponden al régimen de AMLO, a pesar de comprometerse en su toma de posesión de no contraer deuda. Finalmente millones de mexicanos seguimos pensando que nuestro país es maravilloso, pero lamentablemente (sin negar que el país ha avanzado más por su gente que por los gobiernos) cada año tenemos este corte de caja, es decir, la democracia a precio fijo, la ausencia de una educación constructiva por falta de recursos, la corrupción de dos vistas y el crimen organizado, por desgracia llegaron para quedarse, hasta que realmente el pueblo mexicano “bueno y tarugo” despierte del síndrome del populismo.