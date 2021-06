¿Dictadura populista o libertad?

El próximo domingo 6 de junio tendremos elecciones en 15 estados del país, incluido Chihuahua, y en todos los estados se elegirán diputados federales, por lo que está en juego nuestra libertad.

En este momento no importan los candidatos, los partidos, los colores, las amistades, lo que realmente importa es que no ganen los candidatos de Morena, porque estamos a punto de perder nuestro México, el tuyo, el mío, el de todos y no de un solo hombre que ya sacó los colmillos con los que nos quiere acabar.

El inquilino de Palacio Nacional, que vive “con toda humildad”, porque se le hizo poco la Residencia Oficial de Los Pinos, ya nos había dado señales de sus nefastas intenciones, desde años atrás, cuando pierde la candidatura al gobierno de Tabasco y toma pozos petroleros, después cuando pierde la presidencia tomó durante más de un mes el Paseo de la Reforma, causando daños muy grandes a miles de mexicanos.

Como presidente, suspendió la construcción del nuevo aeropuerto de la CDMX, que ya estaría funcionando y ahora por el chistecito nos bajaron la calificación de la aviación, lo que no permitirá que abran nuevos vuelos, que provocará que las tarifas se eleven, por la falta de vuelos, entre otros perjuicios, y perdimos más de 331 mil millones de pesos.

Clausuró el gasoducto del centro del país, que para acabar con el “huachicoleo”, y no acabó con él, pero sí dejó sin combustibles la zona del Bajío por más de un mes y 131 muertos por la explosión en los derrames del “huachicoleo”, delante del Ejército. Ahora se les acaba de derrumbar la Línea 12 del Metro, con 26 muertos y más de 80 heridos graves a los que mandó “Al carajo” y ni los visitó para brindarles apoyo moral.

“Al diablo las instituciones”, dijo de candidato, y lo está cumpliendo, ha acabado con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al alargarle, en contra de la Constitución, por dos años, el periodo de la presidencia a Arturo Zaldívar. El Poder Legislativo ha quedado pintado en la pared, ya que iniciativa que manda el señor se la aprueban sin quitarle un punto o una coma, además así lo ordena y así se lo cumplen.

Desapareció los fondos para las estancias infantiles, en perjuicio de las madres trabajadoras, así como los fondos para apoyo a las mujeres golpeadas; las medicinas contra el cáncer de niños, que han tenido que salir a “botear” para conseguir recursos para las medicinas. Canceló el Seguro Popular que era de gran ayuda para la gente humilde, que dice proteger. Está desmantelando el país y conformando a la gente con ayudas en dinero de nuestros impuestos, que empiezan a acabarse al desaparecer muchas empresas por el pésimo manejo de la pandemia, de tal manera que la recaudación está bajando y eso ha obligado a pedir prestado.

El inquilino de Palacio Nacional hace lo que le pega en gana, violando leyes que juró cumplir y hacer cumplir, como cuando libera el hijo del Chapo, que acababan de apresar, y lo reconoce en su Mañanera, que él ordenó que lo soltaran, sin tener facultades para ello, o en estas elecciones que está metiendo la mano en todo, y lo dice públicamente, mandó investigar a los candidatos que apuntan a ganar en el estado de Nuevo León, porque el señor no quiere perder con la pésima candidata que mandó.

Hay que dejar de lado el interés personal, de grupo o de partido y tener altura de miras por un mejor Chihuahua y México, antes que perdamos la libertad.

A votar por Maru, por Bonilla y los candidatos del PAN a diputados.