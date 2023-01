Dignificar al personal de enfermería para mejorar nuestro sistema de salud

La pandemia ocasionada por el virus Sars-Cov-2 nos dejó claro que el personal médico que labora en las instituciones públicas y privadas es indispensable para abatir las trágicas consecuencias derivadas de ése y cualquier otro virus, es indiscutible la importancia que tiene para el mundo todo aquel personal que labora y dedica su vida a servir dentro del Sector Salud.

Durante los primeros meses después de declarada la emergencia sanitaria, pudimos ser testigos de que para la supervivencia de los seres humanos se necesita más que de cualquier otra área del conocimiento a aquellos especialistas en el área de la salud como lo son el personal de enfermería.

La atención, el cuidado y la recuperación de miles de personas contagiadas estuvieron en manos de enfermeras y enfermeros, quienes aun con temor de que su propia vida se encontraba en riesgo, estuvieron en la primera línea de acción para atender a los pacientes aun en las peores condiciones de trabajo.

En circunstancias pocas o nada dignas, el personal de enfermería se mantuvo en pie ante la situación, sin embargo, y aunque no es algo nuevo, se dejaron entrever las diversas situaciones a las que se enfrentan; la sobrecarga laboral, escasez de recursos materiales, así como las pésimas condiciones laborales en las que los salarios son precarios y las prestaciones son mínimas o nulas.

Mejorar las condiciones laborales de enfermeros y enfermeras es algo que debe estar dentro de las prioridades de los gobiernos así como dignificar la profesión, reconocer y validar la labor que realizan, pues en todos los casos, con base en sus conocimientos y el desempeño de sus funciones, sacan adelante a los pacientes.

La Organización Mundial del Trabajo adoptó en 1977 un convenio sobre el personal de enfermería (C149), considerando que, aunado a los demás instrumentos jurídicos internacionales que en teoría protegen las condiciones laborales de todo trabajador, era necesario contemplar la adopción de normas especialmente aplicables al personal de enfermería debido a sus particularidades.

Si bien, este convenio data de hace ya varias décadas, el Estado mexicano no lo ha ratificado, desde entonces la situación no ha cambiado demasiado para la enfermería pues siguen siendo pésimas las condiciones en las que trabajan, esto viene de la mano de que desafortunadamente no se les ha reconocido su labor como profesionales de la salud.

A pesar de ser un requisito que para desempeñar la enfermería se debe contar con documentos que avalen el nivel de profesionalización, como lo son los títulos de licenciatura, posgrados y especialidades, no son tomados en cuenta para su desarrollo y crecimiento laboral dentro de las instituciones de salud, lo que significa el menosprecio a sus esfuerzos.

La Secretaría de Relaciones Exteriores debe mandar al Senado de la República el convenio antes mencionado para su debida ratificación para que sea una medida más en conjunto con acciones que mejoren las condiciones laborales de los y las enfermeras con el objetivo de dignificar su profesión y garantizar su crecimiento y permanencia dentro de los establecimientos del sistema nacional de salud.