Dignifiquemos a las trabajadoras del hogar: Garanticemos sus derechos

El trabajo en el hogar es una labor fundamental para el funcionamiento de nuestras sociedades, siendo más precisa: de nuestras vidas. Invisibilizado y menospreciado, este tipo de trabajo sustenta la vida de millones familias en todo el mundo. Sin embargo, las personas que se dedican a este trabajo suelen enfrentar condiciones laborales precarias, discriminación y abusos, incluso de aislamiento, pues en muchos casos se les impide acudir a sus comunidades.

En México, más de 2.2 millones de personas trabajan en el hogar, y el 90% de ellas son mujeres. A pesar de los esfuerzos legislativos y judiciales para garantizar sus derechos, como la seguridad social y contrato por escrito, la mayoría siguen en la informalidad y enfrentando condiciones laborales injustas.Es crucial reconocer que el trabajo del hogar es digno y vital. No es cosa menor que podamos habitar un lugar agradable y en orden.

A pesar de que la reforma para incorporar a las trabajadoras del hogar se realizó desde noviembre del 2022, la realidad es que muy pocas de estas trabajadoras han sido incorporadas a la seguridad social. También es cierto que los procedimientos del IMSS siguen siendo complicados y no favorecen la incorporación a la formalidad. Se suma que no se ha difundido estas reformas, ya que no estamos concediéndoles ningún favor, se trata del reconocimiento de sus derechos.

Reconocer el trabajo en el hogar, un trabajo principalmente realizado por mujeres -que nos sustituye en muchos casos a otras mujeres en las labores de cuidado de nuestras familias-, es simple y sencillamente fundamental para vivir en un mundo justo y que respeta la dignidad de todas y todos. Es necesario el trabajo de las y los trabajadores del hogar, tanto en labores de limpieza como de cuidados como niñeras o cuidado de adultos mayores. No es privativo de las clases altas. Más, como comenté en columnas anteriores las mujeres realizamos el 75% de labores de cuidado en este país de acuerdo al INEGI.

Realizan su labor prácticamente en todos los casos, con el mayor cariño, disposición y compromiso. No basta con considerar “parte de la familia”, sino garantizar sus derechos y un ambiente adecuado.

Es responsabilidad de todos, tanto de las autoridades como de la sociedad en general, trabajar juntos para asegurar que todas las personas gocen de un trato digno, condiciones laborales justas y protección.