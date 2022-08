Dinamarca: libre mercado con Estado benefactor (parte 2)

Por: Miguel A. Cervantes

Con la participación de Víctor H. Becerra

Dinamarca tiene gran apertura a la inversión extranjera directa. Toda esta apertura comercial ha permitido a Dinamarca el lograr economías de escala, la especialización productiva, el acceso a una gama muy amplia de bienes y servicios, y la innovación.

En el quinto componente, regulación crediticia, laboral y empresarial el puntaje es de 8.54. En cuestión de crédito hay gran competencia bancaria, el Estado no interfiere en el mercado del crédito. Gracias al buen manejo macroeconómico, el Estado no absorbe el crédito disponible para el sector privado. En cuestión laboral, Dinamarca tiene un mercado laboral muy flexible, bajo una política conocida como “Flexiguridad”. Ésta permite renovar indefinidamente los contratos temporales, de modo que las empresas darán un contrato permanente cuando tengan a la persona ideal para el trabajo. El salario mínimo es igual a la productividad del trabajador. Se permite el trabajo irrestricto de horas extras, el fin de semana, el trabajo nocturno, y los días festivos. Se permite rescindir un trabajador cuando la empresa no lo requiere, por ejemplo, en tiempos de vacas flacas. Los sindicatos cooperan con las empresas, no están a la espera de generar conflictos. En cuestiones de regulaciones empresariales, Dinamarca tiene costos burocráticos muy bajos, y tales regulaciones son transparentes, previsibles y hay la certidumbre a largo plazo de que no cambiarán las reglas a mitad del juego. Por tener excelentes regulaciones, no es necesario dar sobornos a burócratas o a políticos para hacer avanzar las cosas. Obtener las licencias para operar es relativamente fácil y no es costoso. Pagar impuestos en Dinamarca es relativamente fácil. Por todas estas razones es que Dinamarca tiene las mejores regulaciones en la materia, dignas de analizar y tratar de adaptar a nuestro país.

Como vemos en los cinco componentes, sólo el primero del tamaño del Estado es donde tiene bajo puntaje, por los altos impuestos y gastos del gobierno. Aunque en contrapartida, siendo un Estado grande, también es un Estado con una muy alta descentralización hacia las comunidades locales. En el resto de los componentes tiene excelentes puntajes. El tener altos puntajes en los otros componentes compensa los efectos nefastos de los impuestos elevados.

Los países en desarrollo deben imitar a Dinamarca en libre comercio, sistema legal, disciplina monetaria y regulaciones transparentes, precisamente las características que le hicieron una sociedad rica y próspera.

Al respecto, recordemos el consejo de Milton Friedman, pensado precisamente en casos como este: los países en desarrollo deben copiar lo que hizo ricos a los países con alto bienestar, pero no copiar lo que hacen ya siendo ricos. Parece un consejo aplicable a nuestra perspectiva de Dinamarca y en general, a la que se suele tener de los países escandinavos.

Dinamarca tiene un libre mercado muy abierto y competitivo, con altos impuestos y la presencia de un desarrollado Estado benefactor, pero no es socialista ni intervencionista. En tal sentido, la idea de que los países escandinavos son socialistas o, al menos socialdemócratas, no se sostiene en pie.