Dinero, ¿De dónde viene, a donde va?

“Primero te ignoran, después se ríen de ti, después de burlan y luego triunfas”.

Mahatma Gandhi

Por Javier Félix Muñoz

Dicen que tenía un ojo verde y otro azul, que era alto y fuerte, que de día casi no veía nada, pero de noche veía todo como los gatos, del anterior jefe de gobierno heredó un país en plena crisis económica, para enfrentarla, recortó gastos superfluos, expropio a algunos de los más ricos y sacó a remate sus bienes, obligando a otros ricos a comprar los bienes rematados, para lo cual se tuvieron que endeudar con los bancos, los bancos a su vez al faltarles fondos, apresuraron a sus deudores a pagar, todo esto agravó más la crisis, el Jefe de Gobierno dispuso que de las arcas oficiales se prestara a los bancos, una buena cantidad de dinero para que a su vez, la colocaran en créditos sin intereses por 3 años.

El Jefe de Gobierno fue el segundo emperador romano de nombre Tiberio, la crisis fue en el año 33 de nuestra era.

¿Por qué no otorgó más dinero el emperador Tiberio a los bancos, para financiar a sus gobernados?: porque el dinero estaba acuñado en monedas de oro y plata, y en ese tiempo se creía que solo se podían fabricar dinero, en la medida en que el imperio romano contara con esos metales.

Después de 2 mil años, el 99% de los mexicanos todavía no se da cuenta de donde viene el dinero, como se crea, y que no es necesario respaldarlo con oro para que tenga valor, todo indica que nuestro Presidente y casi todos los diputados y senadores, están en ese 99%.

La austeridad gubernamental de la 4T se traduce en menos presupuestos, menos gasto público, menos generación de empleos, menos producción, menos ingresos a cada familia, menos crecimiento de la demanda de productos y servicios y por lo tanto, menos ingresos fiscales para la federación, los estados y municipios.

Cada año se repite la misma historia.

¿Cómo convertir este círculo vicioso en un círculo virtuoso: de más inversión, más empleo, más producción, más ingresos a las familias, más impuestos, más inversión…?

No se requiere más deuda con el Fondo Monetario Internacional, ni más impuestos: como piensa Andrés Manuel, se requiere rescatar el Banco Central Mexicano (Banco de México) como motor principal del financiamiento de la economía nacional, tal como fue diseñado por el Congreso Constituyente de 1917, en su Art. 28 Constitucional, en el cual el Banco Central estaría bajo control del Gobierno Federal, para lo cual se requiere derogar las reformas anti salinistas al Art. 28 Constitucional, que entregó en charola de plata el banco central, a la oligarquía financiera internacional, quitándole al gobierno la capacidad de financiarse y de financiar sus proyectos de inversión.

La reforma salinista obliga al gobierno federal y a sus proyectos de inversión, a financiarse con la banca privada internacional, a la cual se le está pagando cerca de 800 mil millones de pesos cada año, cuando este dinero podría invertirse en obras públicas, hospitales, escuelas, carreteras, etc.

A los héroes que nos dieron patria y república no son nomás para tenerlos en estatuas, inmóviles y mudas, son para seguir su ejemplo, aplicándolo creativamente a las circunstancias actuales.

El Gral. de división Francisco J. Mujica, como líder de la mayoría en el Congreso Constituyente, fue el principal impulsor de la creación del Banco de México, con capacidad de crear dinero y financiar la economía del país.

Hasta ahora, el Presidente y casi todos los Diputados y Senadores de la 4T, se han preocupado por seguir al pie de la letra, los dogmas económicos neoliberales, que establecen normas férreas en cuanto al déficit fiscal, es decir, no gastar más de lo que al gobierno le ingresa, olvidándose que el gobierno y la banca tienen la posibilidad de crear dinero, así como lo escucha.

El mejor ejemplo de soberanía monetaria financiera, de éxito de un gobierno que se autofinancia con su propia banca, la banca central creando dinero, bien invertido en proyectos bien administrados, es el caso de la República Popular China, que hace 40 años, estaba entre los países más pobres del mundo y en la actualidad, los bancos chinos son los más grandes y más rentables del mundo, como lo reconoce la revista inglesa especializada en bancos: The Banker, en menos de 40 años, sacaron a 750 millones de chinos de la pobreza, y 4 bancos del gobierno chino se convirtieron en los primeros lugares en la lista de los mil bancos más rentables del mundo, desplazando a bancos estadounidenses y europeos, país que no tiene soberanía monetaria, financiera económica, no tiene soberanía política…

Ya es tiempo de tenerla.

O no.