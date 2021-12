Dios hizo al hombre

Por: Sebastián Sáenz Nieto

En todo el mundo hemos podido ver desde siempre a los que fungen como cabecera de Estado, salidos tal cual de un Diego Velázquez. Se encuentran en un nivel de poder tan alto que la población lo siente sobre la cabeza. Debido a esto, en México ha surgido un muro fronterizo entre los funcionarios y el pueblo.

El pueblo.

A principios de año me encontraba en el ayuntamiento de mi municipio y me di a la tarea de observar la atmósfera del lugar. Una mujer, entre 45 y 50 años, preguntaba a las personas en un tono alto el cual reflejaba cansancio el motivo de su visita, se puede decir que su comportamiento era malhumorado por repetir órdenes a los ciudadanos. Algunos eran jóvenes de 18 años realizando trámites para la cartilla militar y los demás eran personas sufriendo la cuesta de enero. Existía una disparidad en color de piel, vestimenta, edad y posiblemente en nivel económico; sin embargo, teníamos algo en común, esa actitud dócil hacia los servidores públicos. Los que estamos de este lado, la mayor parte del tiempo, somos los que tenemos la vista hacia abajo. Nos sentimos inferiores y existen algunos (no generalizo) que se encargan de ello.

Funcionarios (la excepción).

Cuando alguien comienza a trabajar para el Estado (sin importar el tipo de gobierno) ya es acusada como una persona con dinero, con conexiones, que incluso tiene una relación íntima con el jefe o la jefa, ¨Dile al presi que me dé jale¨, cuando algunos no ganan lo suficiente y tienen que implorar a recursos humanos por su liquidación para sobrevivir. Esto último me lleva a pensar que implícitamente se ha levantado otro muro en la parte interna de las administraciones.

Desde luego que no es una relación Estado-Ciudadano provechosa. El que en algunas ocasiones se genere en el pueblo una sensación de sometimiento, nos permite creer que, si encontramos una colina entre el muro y corremos lo suficiente como para cruzar, podremos dar el primer paso en el camino que nos convertirá en Dioses.

Una técnica utilizada en la mercadotecnia política es humanizar al candidato para que el votante se sienta identificado y por eso vemos imágenes de aspirantes plantando un árbol, cargando objetos pesados, haciendo trabajos forzosos e incluso metiéndose a charcos para ensuciarse la ropa, aún y cuando se le podía evadir como lo hacemos normalmente todos. ¡Tremendo error! El electorado no quiere ser identificado con ustedes, quiere sentirse parte, quiere ser tomado en cuenta.

Aquí no importa que un candidato se humanice en campaña, importa que ya cuando logre estar en la silla, construya un gobierno humano, un gobierno que jamás permita miradas hacia abajo por parte de aquellos que lo mantienen. Un gobierno que salga a las calles con hechos y transparencia. A los y las gobernantes que durante su periodo logren derribar aquel muro, les garantizo tendrán un vasto respeto de los ciudadanos. Una canción dice ¨Dios hizo al hombre¨, pues el hombre hizo al Estado y puede hacer una diferencia cuando esté dentro.